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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۰۵

معاون وزیر فرهنگ آذربایجان:

حجم همکاریهای توریستی آذربایجان و ایران کافی نیست

معاون وزیر فرهنگ و گردشگری آذربایجان در دیدار با قائم مقام وزارت امورخارجه کشورمان گفت : علیرغم اشتراکات دینی و معنوی موجود میان ایران و آذربایجان حجم همکاریهای توریستی کافی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، عدالت ولی یف معاون وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان که در رأس یک هیئت از جمهوری اسلامی ایران دیدن می کند امروز با شیخ عطار قائم مقام وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار شیخ عطار با اشاره به اشتراکات فراوان فرهنگی میان دو کشور ایران و آذربایجان گفت : رایزنی شخصیتهای فرهنگی همواره موجب رفع سوء تفاهمات و تحکیم مناسبات در ابعاد مختلف بوده است.

قائم مقام وزیر خارجه کشورمان از برگزاری سمینارهای مشترک فرهنگی و تلاش برای شناساندن ستاره های فرهنگ و هنر منطقه به جهانیان، تولید مشترک فیلم و همکاری در زمینه هنری را به عنوان اموری یاد کرد که می تواند تقویت پیوندهای ملتهای دو کشور را به همراه داشته باشد.

 معاون وزیر فرهنگ و گردشگری آذربایجان نیز گفت : علیرغم اشتراکات دینی و معنوی موجود میان ایران و آذربایجان اما حجم همکاریهای توریستی کافی نیست.

وی افزود : آماده تعمیق مناسبات گردشگری و فرهنگی با ایران هستیم.

ولی یف از مولوی حافظ، فردوسی، رودکی و حکیم نظامی به عنوان ستونهای ادبی یاد کرد که موجب افتخار همه ملتهای منطقه هستند.

معاون وزیر آذربایجان، تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران را مورد احترام مردم آذربایجان توصیف کرد و تشکیل کمیته فرهنگی در قالب کمیسیون مشترک دو کشور را سازوکار مناسبی برای تعمیق مناسبات دو کشور دانست.

کد مطلب 721013

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