وزارت علوم 5500 نفر سهمیه جذب هیئت علمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مهدی زاهدی، ظهر امروز در حاشیه سی و ششمین همایش معاونین آموزشی دانشگاهههای سراسر کشور در جمع خبرنگاران افزود: 50 درصد این سهمیه به دانشگاه پیام نور و بقیه به سایر دانشگاه ها اختصاص می یابد.

وی افزایش سهمیه استخدام، افزایش بورسیه های مقطع کارشناسی و گسترش تحصیلات تکمیلی را زنجیره ای به هم متصل خواند و اظهار داشت: تا آخر برنامه چهارم باید 90 درصد اعضای هیئت علمی، استادیار و بالاتر باشند زیرا رفع نیاز نیروی انسانی در هیئت علمی دانشگاه ها نیازمند افزایش تعداد بورسیه هاست.

زاهدی تحقق این هدف را مستلزم افزایش کمیت دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی خواند و تصریح کرد: در حال حاضر تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور 27 درصد است که باید تا پایان برنامه پنجم به حداقل 45 درصد برسد.

وی با اشاره به اینکه در پایان برنامه پنجم توسعه 20 درصد فارغ التحصیلان کارشناسی باید وارد تحصیلات تکمیلی شوند افزود: این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و اگر چه سخت است ولی شدنی است.

زاهدی بورسیه کردن و جذب هیئت علمی را هرمی به هم متصل دانست و خاطرنشان کرد: برنامه ریزی در این بخش علاوه بر ارتقا فناوری و نوآوری در کشور جایگاه کشور را در جهان ارتقا می بخشد و همانطور که در لایه های سیاسی حائز اهمیت است، امنیت کشور را تضمین می کند.

وزیر علوم بودجه این وزارتخانه را در سال جاری 1230 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با مقایسه این بودجه با بودجه سال 84 که 840 میلیارد تومان بود می توان بر اهمیت موضوع و توجه دولت به این بخش پی برد.

زاهدی از ساماندهی دوره های بین المللی دانشگاه ها به خصوص در مناطق آزاد و گسترش آموزش مجازی از طریق دانشگاه پیام نور به عنوان استراتژی های مهم وزارت علوم یاد کرد.

همایش سالانه معاونین دانشگاه های سراسر کشور به مدت دو روز در مشهد برگزار می شود.