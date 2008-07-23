سیستم تصفیه فاضلاب فارس به سامانه پایش مونیتورینگ مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، قاسم دیانت طلب، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با استفاده از این سامانه اطلاعات و کیفیت خروجی پساب واحدها به طور مستمر و لحظه ای در اداره کل محیط زیست فارس قابل دریافت و پالایش است.

وی افزود: با بهره گیری از این سامانه نظارت بر فاضلاب خروجی کارخانجات دقیق، سریع و بدون حضور بازرس و کارشناس در محل کارخانه انجام می شود.

سرپرست حفاظت از محیط زیست استان فارس عنوان کرد: هم اکنون کارخانه شیر پگاه فارس و بخشی از سیستم تصفیه فاضلاب اضطراری شهر شیراز به این سامانه مجهز شده اند و بسیاری از واحدهای دارای فاضلاب صنعتی نظیر کشتارگاه های طیور در حال تجهیز به این سیستم هستند که با پیگیریهای انجام شده تمام کارخانجات فاضلاب زا به این سیستم تجهیز می شوند.

دیانت طلب همچنین بر لزوم پایش و کنترل صنایع آلاینده استان تاکید کرد و افزود: در این مورد از ابتدای سال تاکنون حدود 400بازدید توسط کارشناسان محیط زیست از واحدهای صنعتی فاضلاب زا صورت گرفته و با تجهیز شدن صنایع به سیستم پایش لحظه ای به زودی تمامی واحدهای فاضلاب زا به صورت مستقیم و لحظه ای از محل اداره کل کنترل خواهند شد.

وی افزود: در راستای حفظ محیط زیست استان فارس همچنان فعالیت صنایع کنترل و نظارت شده و کارشناسان محیط زیست در ساعات مختلف اقدام به نمونه برداری از خروجی فاضلاب کارخانجات می کنند و با فعالیت بیش از هشت آزمایشگاه معتمد و فعال در استان فارس در بحث آزمایشات منابع آلاینده آب و اندازه گیری پارامترهای آلاینده صنایع، کنترل مستمر صنایع و فعالیتهای فاضلاب زا به خوبی انجام می شود.