جشنواره شناخت اخلاق و آداب رضوی در استان مرکزی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی هاشمی ظهر امروز در مصاحبه مطبوعاتی در سالن جلسات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: تولید و گسترش تحقیقات علمی با موضوع فرهنگ و سیره رضوی، انجام پژوهشها و تولید و تحقیق در حوزه های فقهی، کلامی و تفسیری، بازخوانی سیره امامان در عصر حاضر و مشارکت فعالانه قشر جوان و محافل علمی، فرهنگی و ادبی از اهداف این جشنواره است.

وی افزود: محورهای موضوعی این جشنواره شامل اخلاق و آداب فردی و اجتماعی در آیینه زندگی امام رضا (ع)، اخلاق و آداب رضوی در متون ادب پارسی، امام رضا(ع) و نظام معرفتی ایرانیان، فلسفه سیاسی در تفکر شیعی و مشهد الرضا(ع) در نگاه ایرانیان در طول تاریخ است.

وی با اشاره به اینکه 15 آبان همایش شناخت اخلاق و آداب رضوی برگزار می شود، خاطرنشان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه امسال است و به نفرات برگزیده این جشنواره جوایزی اهدا خواهد شد.

هاشمی تصریح کرد: دو نفر از برگزیدگان استان به جشنواره بین المللی که روز ولادت امام رضا(ع) در مشهد برگزار می شود، راه می یابند.

وی یادآور شد: یک هیئت سه نفره مقالات را مورد بررسی قرار می دهند و پس از ارزشیابی به نفرات برتر جوایز اهدا می شود و در جشنواره مقالات قرائت خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در نظر داریم زمینه چاپ مقالات را در کتابی با عنوان خود جشنواره چاپ کرده تا در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از برنامه های جنبی این جشنواره را برگزاری نمایشگاهی در این زمینه خواند و افزود: هر سه استان یک نمایشگاه برگزار می کنند که سمنان، اصفهان و مرکزی با هم نمایشگاهی در اصفهان برگزار خواهند کرد.

وی عنوان کرد: بخشهای مختلف نمایشگاه شامل هنرهای تجسمی، نقاشی، طراحی، عکس، کودکان و نوجوانان، کارگاههای علمی و هنری، آثار نقاشی سیره امام رضا(ع) و نمایش خیابانی است.