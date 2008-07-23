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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۰۸

پروژه های نیمه تمام فارس در اولویت جدید وزارت راه است

پروژه های نیمه تمام فارس در اولویت جدید وزارت راه است

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری فارس گفت: با توجه به عقب ماندگیهای استان فارس در حوزه راهها همچنین وجود تعداد زیادی پروژه نیمه کاره در این استان، تکمیل طرحهای نیمه تمام در اولویت وزارت راه قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حیدر نوروزی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: قطار شیراز - اصفهان، بزرگراه شیراز - دشت ارژن - تنگ ابوالحیاط ، بزرگراه شیراز - سپیدان که بزرگترین بزرگراه گردشگری جنوب کشور است، بزرگراه شیراز - فـسا و شیراز- کوار - فیروز آباد از جمله پروژه های فعال فارس بوده که برای اتمام آنها عزم جدی وجود دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر اینها ساخت تقاطع های غیر همسطح و استراتژیک زرقان - فسا - نیریز و لکه گیری و روکش آسفالت محورهای اصلی و شریانی دیگر پروژه های بزرگ در استان بوده که مورد توجه جدی برای اتمام قرار گرفته است.

نوروزی در خصوص پروژه های راههای روستایی در استان تصریح کرد: رسیدگی به وضعیت 300 پروژه راه سازی و راهداری راههای روستایی نیز در اولویت کاری این مجموعه قرار دارد که بر اساس تعداد خانوار اولویت بندی شده اند.

مدیرکل راه فارس همچنین نظارت و رعایت کردن نکات فنی در تمام پروژه های اصلی و فرعی را بسیار پر اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: قبل از آغاز عملیات راهسازی در خصوص دقت در طراحی مسیر و اجتناب از بالابردن بیش از حد خط پروژه طرحها و انتخاب محل طراحی ابنیه و پلهای مسیر با توجه به هدایت آبهای سطحی و سیلابهای موجود اقدامات لازم انجام می شود.

نوروزی ارزش راه های استان را 17هزار میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: راهی که ساخته می شود به دلیل اینکه سرمایه عظیمی صرف ساخت آن شده احتیاج به نگهداری و حفاظت دارد و بی توجهی به نگهداری راهها بار هزینه های مالی را بر کشور افزایش خواهد داد که در همین راستا مجموعه راه و ترابری فارس با 700 نفر راهدار و 600 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین حفاظت و نگهداری از راههای حوزه استحفاظی را بر عهده دارد.

مدیرکل راه فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر اولویتهای کاری وزارت راه و تـرابری در دوره مدیریت دکتر بهبهانی، اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت معیشتی پرسنل و راهداران با توجه به زحمات شبانه روزی و حجم سنگین وظایفی که بر عهده آنهاست، از دیگر برنامه های جدید وزارت راه و ترابری محسوب می شود.

کد مطلب 721027

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