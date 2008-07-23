پروژه های نیمه تمام فارس در اولویت جدید وزارت راه است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حیدر نوروزی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: قطار شیراز - اصفهان، بزرگراه شیراز - دشت ارژن - تنگ ابوالحیاط ، بزرگراه شیراز - سپیدان که بزرگترین بزرگراه گردشگری جنوب کشور است، بزرگراه شیراز - فـسا و شیراز- کوار - فیروز آباد از جمله پروژه های فعال فارس بوده که برای اتمام آنها عزم جدی وجود دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر اینها ساخت تقاطع های غیر همسطح و استراتژیک زرقان - فسا - نیریز و لکه گیری و روکش آسفالت محورهای اصلی و شریانی دیگر پروژه های بزرگ در استان بوده که مورد توجه جدی برای اتمام قرار گرفته است.

نوروزی در خصوص پروژه های راههای روستایی در استان تصریح کرد: رسیدگی به وضعیت 300 پروژه راه سازی و راهداری راههای روستایی نیز در اولویت کاری این مجموعه قرار دارد که بر اساس تعداد خانوار اولویت بندی شده اند.

مدیرکل راه فارس همچنین نظارت و رعایت کردن نکات فنی در تمام پروژه های اصلی و فرعی را بسیار پر اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: قبل از آغاز عملیات راهسازی در خصوص دقت در طراحی مسیر و اجتناب از بالابردن بیش از حد خط پروژه طرحها و انتخاب محل طراحی ابنیه و پلهای مسیر با توجه به هدایت آبهای سطحی و سیلابهای موجود اقدامات لازم انجام می شود .

نوروزی ارزش راه های استان را 17هزار میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: راهی که ساخته می شود به دلیل اینکه سرمایه عظیمی صرف ساخت آن شده احتیاج به نگهداری و حفاظت دارد و بی توجهی به نگهداری راهها بار هزینه های مالی را بر کشور افزایش خواهد داد که در همین راستا مجموعه راه و ترابری فارس با 700 نفر راهدار و 600 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین حفاظت و نگهداری از راههای حوزه استحفاظی را بر عهده دارد .