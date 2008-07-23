دو هزار نفر اطلاعات اقتصادی خانوارهای مازندران را جمع آوری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه، ظهر چهارشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی مازندران در ساری با بیان اینکه 695 دفتر پستی شهری و روستایی در استان فرمهای پیش نویس را توزیع می کنند، افزود: پیش بینی می شود 783 هزار و 719 خانوار شهری و روستایی این فرم را تهیه نمایند.

وی خاطرنشان کرد: توزیع فرم ها تا یازده مرداد ماه ادامه دارد به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار می گیرد.

فرزانه با بیان اینکه دولت نهم برای رفاه مردم در قالب طرح تحول اقتصادی نظام های بهره وری یارانه ها، مالیات، گمرک، ارزش گذاری پول ملی و کالا را مورد توجه جدی خود قرار داده است گفت: هدفمند کردن نظام یارانه ای کشور در اولویت کاری همه کارشناسان اقتصادی است.

معاون برنامه ریزی استانداری، سهم مازندران را از محل یارانه 90 هزار میلیارد تومانی دولت، سه هزار و 850 میلیارد تومان اعلام کرد.