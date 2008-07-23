سهم جمعیتی شهرستان چالدران به 4/3 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، محمد باقرداریانی، بعدازظهر امروز در هفتمین جلسه شورای فنی استان که در چالدران برگزار شد، افزود: همچنین امسال دو میلیارد و 500 میلیون ریال برای اجرای طرحهای عمرانی در شهرهای چالدران، آواجیق و کمک به دهیاریهای شهرستان اختصاص داده شد .

وی همچنین با اشاره به پروژه های عمرانی و ورزشی در دست اجرا در این شهرستان بیان داشت: این طرحها از مصوبات دور نخست سفرهیئت دولت به استان است که با بهره برداری از آنان شاهد تحول چشمگیر در حوزه های مختلف تولیدی، عمرانی و رفاهی شهرستان خواهیم بود .

این مسئول با اشاره به بازدیدهای انجام شده از ساخت و سازهای روستایی در این شهرستان نیز اظهار داشت: بهسازی، مقاوم سازی و ارتقاء کیفی ساخت و سازهای روستایی از برنامه های محوری دولت در عمران مناطق روستایی است که در دو سال گذشته تحول چشمگیری را در این عرصه شاهد بودیم .

داریانی توجه به حفظ بافت محیط روستایی، جاذبه های گردشگری با هدف درآمدزایی در طراحی و برنامه ریزی های عمرانی در روستاها و تسریع تامین زیرساختهای رفاهی و بهداشتی در مناطق روستایی استان را خواستار شد .

وی در ادامه با اشاره به توانمندیهای شهرستان در حوزه گردشگری افزود: طبیعت سرسبز، محوطه و اماکن تاریخی از جمله منطقه تاریخی چنگ چالدران، مقبره شیخ صدرالدین و قره کلیسا ظرفیت ویژه ای برای شهرستان در توسعه صنعت گردشگری و افزایش درآمد ایجاد کرده است که باید در آماده سازی زیرساختهای رفاهی و اقامتی مورد نیاز اقدام سریع انجام گیرد .

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تاخیر در اجرای برخی پروژه های عمرانی در شهرستان بر تسریع در روند تکمیل آنان تاکید کرد و گفت: مدیران باید با برنامه ریزی دقیق و تخصیص اعتبار کافی پروژه ها را در مدت دو سال به بهره برداری برسانند .

فرماندار چالدران نیز در ادامه این جلسه گفت: اعتبارات عمرانی سال جاری شهرستان بیش از 73 میلیارد ریال است که در مقایسه با سال گذشته بیش از 8/12 درصد افزایش یافته است .

محرم رضایی با بیان اینکه عملیات اجرایی 127 پروژه در شهرستان در حال اجراست افزود: اصلاح و تعریض محورهای ارتباطی شهرستان، توسعه منابع ذخیره سازی آب، ساماندهی و احداث دیواره ساحلی رودخانه های منطقه و توسعه فضاهای ورزشی و فرهنگی از جمله این طرحها است .

پیش از آغاز این جلسه، اعضای شورای فنی آذربایجان غربی از آخرین وضعیت ساخت سالنهای ورزشی مصوب رئیس جمهوری در چالدران، پروژه احداث راه روستایی کشمش تپه به چالدران، طرحهای عمرانی و ورزش روستایی و خانه های روستایی احداث شده در روستاهای سعدل و گل اشاقی، کانون فرهنگی بسیج، نخستین مرکزآموزشی فنی و حرفه ای چالدران و مقبره سید صدرالدین بازدید کردند.