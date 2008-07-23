تصویب پرداخت سرمایه در گردش برای 118 طرح در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این تسهیلات به میزان 9 میلیارد و 800 میلیون ریال و در بخشهای مسکن روستایی، کشاورزی، صنایع تبدیلی و معدن هزینه می شود.

در این جلسه که بعد از ظهر امروز در سالن شماره یک استانداری برگزار شد، استاندار آذربایجان غربی گفت: واحدهای صنعتی و تولیدی، باید هر چه سریع تر نسبت به پرداخت معوقات بانکی اقدام کنند.

رحیم قربانی افزود: بانکها برای تامین منابع مالی خود و فراهم شدن زمینه لازم برای پرداخت تسهیلات و سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی جدید نیازمند این هستند که معوقات آنها توسط واحدهای صنعتی پرداخت شود.

وی از بانکهای عامل استان خواست تا از واحدهای صنعتی در مدار تولید و نیازمند سرمایه در گردش حمایت کنند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه بر تکمیل اطلاعات مورد نیاز سامانه بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده توسط دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد.