اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه قادری گزارشی از عملکرد دو سال گذشته کانون ملی منتقدان تئاتر ایران ارائه میدهد و درباره انتخابات جدید هیئت مدیره و برنامههای جدید صحبت میکند. حسن آزادی اجار و رضا حاجیحسینی کارشناس برنامه است.
ـ پخش برنامه "راویان شاهنامه" از سوم مرداد هر روز ساعت 16:30 از رادیو جوان روی آنتن میرود. در این برنامه شاهنامهخوانی امیر صادقی اجرا و تراب زمانی سردبیری و تهیهکنندگی را به عهده دارد.
ـ نمایش "عمو بن" جمعه چهار مرداد ساعت 9 صبح در قالب برنامه "روایت سلامت" روی آنتن رادیو سلامت میرود. متین پارسا سردبیر، سارا شریفی تهیهکننده و معصومه نوازانی گوینده این برنامه هستند.
ـ برنامه "نقطه سرخط" جمعه چهار مرداد ساعت 11:20 با محوریت هنری و اجتماعی از رادیو سلامت پخش میشود. در این برنامه رامبد جوان حضور دارد و درباره ضرورت یک برنامه طنز در حوزه سلامت صحبت میکند.
ـ برنامه "نخبگان سلامت" جمعه چهار مرداد ساعت 15 از رادیو سلامت روی آنتن میرود. در این برنامه نخبگان پزشکی حضور دارد و به مرور خاطرات دوران کودکی تا زمان حال میپردازد و روند پیشرفت خود تا رسیدن به مدارج عالی را توضیح میدهد.
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