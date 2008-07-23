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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۵۸

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "جمعه‌ها با تئاتر" جمعه چهارم مردادماه در رادیو فرهنگ میزبان نصرالله قادری رئیس کانون ملی منتقدان تئاتر ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه قادری گزارشی از عملکرد دو سال گذشته کانون ملی منتقدان تئاتر ایران ارائه می‌دهد و درباره انتخابات جدید هیئت مدیره و برنامه‌های جدید صحبت می‌کند. حسن آزادی اجار و رضا حاجی‌حسینی کارشناس برنامه است.

ـ پخش برنامه "راویان شاهنامه" از سوم مرداد هر روز ساعت 16:30 از رادیو جوان روی آنتن می‌رود. در این برنامه شاهنامه‌خوانی امیر صادقی اجرا و تراب زمانی سردبیری و تهیه‌کنندگی را به عهده دارد.

ـ نمایش "عمو بن" جمعه چهار مرداد ساعت 9 صبح در قالب برنامه "روایت سلامت" روی آنتن رادیو سلامت می‌رود. متین پارسا سردبیر، سارا شریفی تهیه‌کننده و معصومه نوازانی گوینده این برنامه هستند.

ـ برنامه "نقطه سرخط" جمعه چهار مرداد ساعت 11:20 با محوریت هنری و اجتماعی از رادیو سلامت پخش می‌شود. در این برنامه رامبد جوان حضور دارد و درباره ضرورت یک برنامه طنز در حوزه سلامت صحبت می‌کند.

ـ برنامه "نخبگان سلامت" جمعه چهار مرداد ساعت 15 از رادیو سلامت روی آنتن می‌رود. در این برنامه نخبگان پزشکی حضور دارد و به مرور خاطرات دوران کودکی تا زمان حال می‌پردازد و روند پیشرفت خود تا رسیدن به مدارج عالی را توضیح می‌دهد.

کد مطلب 721043

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