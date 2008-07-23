اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه قادری گزارشی از عملکرد دو سال گذشته کانون ملی منتقدان تئاتر ایران ارائه می‌دهد و درباره انتخابات جدید هیئت مدیره و برنامه‌های جدید صحبت می‌کند. حسن آزادی اجار و رضا حاجی‌حسینی کارشناس برنامه است.

ـ پخش برنامه "راویان شاهنامه" از سوم مرداد هر روز ساعت 16:30 از رادیو جوان روی آنتن می‌رود. در این برنامه شاهنامه‌خوانی امیر صادقی اجرا و تراب زمانی سردبیری و تهیه‌کنندگی را به عهده دارد.

ـ نمایش "عمو بن" جمعه چهار مرداد ساعت 9 صبح در قالب برنامه "روایت سلامت" روی آنتن رادیو سلامت می‌رود. متین پارسا سردبیر، سارا شریفی تهیه‌کننده و معصومه نوازانی گوینده این برنامه هستند.

ـ برنامه "نقطه سرخط" جمعه چهار مرداد ساعت 11:20 با محوریت هنری و اجتماعی از رادیو سلامت پخش می‌شود. در این برنامه رامبد جوان حضور دارد و درباره ضرورت یک برنامه طنز در حوزه سلامت صحبت می‌کند.

ـ برنامه "نخبگان سلامت" جمعه چهار مرداد ساعت 15 از رادیو سلامت روی آنتن می‌رود. در این برنامه نخبگان پزشکی حضور دارد و به مرور خاطرات دوران کودکی تا زمان حال می‌پردازد و روند پیشرفت خود تا رسیدن به مدارج عالی را توضیح می‌دهد.