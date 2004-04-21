دختر ارشد شاه تايلند عضو افتخاري هيات علمي دانشگاه تهران شد

دكتر رضا فرجي دانا رييس دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" گفت: "ماها چكري سيريند هورن" دختر ارشد شاه تايلند فارغ التحصيل علوم تربيتي در مقطع دكترا است وي خدمات و دستاورد هاي بسيار خوبي ارائه داده و خدماتي ارزنده در زمينه ميراث فرهنگي ، محيط زيست و سلامت جامعه داشته است .وي عضو افتخاري 7 يا 8 دانشگاه معتبر دنيا است.

رييس دانشگاه تهران افزود: روز 30 فروردين در كميته علمي دانشگاه تصميم گرفته شد كه خانم "ماها چكري سيريند هورن" را به عضويت افتخاري هيات علمي دانشكده روانشناسي دانشگاه تهران درآوريم.

اين مراسم امروز در تالار كوثر دانشكده روانشناسي دانشگاه تهران برگزار شد. در اين مراسم سفيران دو كشور ايران و تايلند ، مقامات بلندپايه وزارت امور خارجه و اعضا هيات علمي دانشكده روانشناسي حضور داشتند .

در پايان اين مراسم دكتر فرجي دانا رييس دانشگاه تهران آرم دانشگاه تهران، سكه اي مزين به آرم دانشگاه تهران ، چند نمونه از صنايع دستي ايران و يك كتاب در مورد ميراث فرهنگي ايران را تقديم دختر ارشد شاه تايلند كرد.