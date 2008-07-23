چهره هفت تیم صعود کننده فوتبال بانوان کشور مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در پایان دور مقدماتی این رقابتها تیمهای تهران و آذربایجان غربی از گروه یک، فارس و ایلام از گروه دوم، مازندران و کرمانشاه از گروه سوم و کرمان و هرمزگان به مرحله یک چهارم صعود کردند.

امروز در مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها تیم مازندران با کرمان، آذربایجان غربی با فارس، کرمانشاه با هرمزگان و ایلام با تهران دیدار می کنند.

مسئول اجرایی این مسابقات گفت: هشت تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم این رقابتها فصل آینده در رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال بانوان کشور در رده سنی نوجوانان و جوانان حضور خواهند یافت.

رقابتهای فوتبال بانوان باشگاه های کشور در رده سنی نوجوانان و جوانان با شرکت سیزده تیم از استانهای کشور از 28 تیرماه در مرکز تربیت معلم خواهران بابل آغاز شده و تا روز جمعه چهارم مرداد ماه ادامه دارد.