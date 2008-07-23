دانشگاه آزاداسلامی و پارس جنوبی قهرمان ریکرو وکامپوند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره لیگ برتر تیراندازی با کمان ایران عصر امروز با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد اسلامی در اسلحه ریکرو و قهرمانی پارس جنوبی در کامپوند در مجموعه ورزشی شهدای طرشت تهران پایان یافت.

در روز پایانی رقابت‌ های لیگ برتر تیراندازی با کمان در اسلحه ریکرو دو تیم پارس جنوبی و دانشگاه آزاد اسلامی به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت دانشگاه آزاد اسلامی توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند. پارس جنوبی نیز در مکان دوم ایستاد.

در بازی رده بندی اسلحه ریکرو نیز دو تیم اصفهان و گل گهر سیرجان مسابقه دادند که در نهایت کمانداران اصفهان با برتری بر حریف خود عنوان سوم را از آن خود کردند.

در فینال اسلحه کامپوند نیز کمانداران پارس جنوبی موفق به شکست تیم قزوین شد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیز بر سکوی سوم ایستاد.

نخستین دوره لیگ تیراندازی با کمان ایران با حضور 22 تیم باشگاهی در قالب دو گروه از تیراندازان مرد و در دو اسلحه کامپوند و ریکرو برگزار شد.