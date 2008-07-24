شرایط لازم جهت اجرای اصل 44 در کرمانشاه فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری بعد از ظهرچهارشنبه در جلسه ای که به منظور تعیین و انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه، عمران و آبادانی استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: چنانچه انتخاب اعضای هیئت مدیره بر اساس تخصص، تجارب، توانمندی و علاقه به خدمت و تلاش صورت گیرد قطعاً چنین شرکتی در مسیر و رسیدن به اهداف مشخص موفق و پویا خواهد بود.

وی با بیان اینکه امروز ، روزی ارزشمند و مهم برای استان تلقی خواهد شد، گفت: اقدام بسیار مهم برای تشکیل هیئت مدیره شرکت عمران، توسعه و آبادانی دارای نتایج و اثرات درخشانی برای استان خواهد بود که همه وظیفه دارند این شرکت را تا حد توان پشتیبانی و حمایت کنند.

غفوری تصریح کرد: مسیر حرکتی این شرکت با استفاده از سرمایه گذاریها و مشارکت مردم، زمینه شکوفایی و آبادانی این استان را به همراه خواهد داشت لذا امیدواریم با انتخاب هیئت مدیره و مدیر عاملی توانمند و مجرب تاثیرات نتیجه بخش این شرکت بیش از پیش برای مردم نمایان و بارز گردد.

وی افزود: از اهداف این شرکت که توسعه، عمران و آبادانی استان است باید توانمند کردن مردم نیز در آن مدنظر قرار گیرد تا همه آحاد جامعه از این شرکت بهره مند و منتفع شوند.

غفوری با بیان اینکه تشکیل این شرکت در راستای اصل 44 قانون اساسی و انجام امور عمرانی و اقتصادی با مشارکت و سرمایه بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل این شرکت توسعه تمامی بخشها و سطوح در استان است که در ایجاد و تاسیس آن تلاش شد تا با استفاده از اهرمها از توان بخش خصوصی و مردم بیش از پیش استفاده شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به انتخاب اعضای هیئت مدیره توسط سهامداران این شرکت تصریح کرد: توفیق این شرکت بستگی به همت و دوراندیشی خود اعضا دارد که چنانچه اعضای آن دارای تجارب، تخصص، توانمندی و جدیت باشند قطعاً چنین شرکتی با موفقیت و سربلندی بیشتری همراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه سهامداران باید با مشارکت و همکاری گسترده خود در انتخاب هیئت مدیره تلاش نمایند، خاطر نشان کرد: با تعیین و انتخاب هیئت مدیره ای توانمند و موفق این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای سرمایه گذاری موفق در کشور خواهد درخشید.

در ادامه این جلسه پس از اعلام آمادگی تعدادی ازسهامداران جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره رأی گیری با برگه صورت گرفت که در نهایت شرکت تامین سرمایه نوین، شرکت بازرسی فنی ایرانیان، شرکت سرمایه گذاری پایندگان، شرکت توسعه مهندسی ایرانیان، سازمان همیاری شهرداریهای استان به عنوان اعضای حقوقی و اصلی و همچنین شرکت نمایشگاههای بین المللی استان کرمانشاه و اتاق بازرگانی استان نیز به عنوان اعضای علی البدل آن انتخاب شدند.

شرکت عمران و توسعه استان کرمانشاه با سرمایه 9 میلیارد و 20 میلیون ریال منقسم به 9 میلیون و 20 هزار سم هزار ریالی در زمینه های مختلف از جمله مشارکت همگانی درعمران و آبادانی استان و جمع آوری و هدایت پس اندازهای مردمی در اجرای پروژه های کلان اقتصادی با انتخاب هیئت مدیره کار خود را آغاز کرد.