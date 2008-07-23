صرفه جویی بیش از 17 میلیارد ریال در آموزش و پرورش بابل

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حسینی نیا عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بابل در فرمانداری افزود: این امر با ادغام مدارس کمتر از 35 نفر، اصلاح محدوده ثبت نام، افزایش تراکم، یک نوبته کردن بعضی از آموزشگاه ها صورت گرفته است.

وی گفت: در سال تحصیلی 86 - 85 با کاهش 190 نفر نیروی انسانی و با احتساب 50 میلیون ریال میانگین پرداخت سالیانه 9 میلیارد و 500 میلیون ریال صرفه جویی شده است.

حسینی نیا افزود: در سال تحصیلی 87 - 86 با کاهش 18 کلاس در مقطع ابتدایی، 51 کلاس در مقطع راهنمایی و 16 کلاس در مقطع متوسطه و 149 نفر نیروی انسانی هشت میلیارد و 200 میلیون ریال صرفه جویی شد.

مدیر آموزش و پرورش بابل گفت: با ادامه این روند در سال تحصیلی جدید (88-87) پیش بینی می شود حداقل مبلغ 12 میلیارد و 264 میلیون ریال صرفه جویی شود.

حسینی نیا ابراز امیدواری کرد: این صرفه جویی ها در قالب کمک سرانه آموزشی در اختیار مدارس قرار گیرد تا باعث کیفیت بخشی هر چه بیشتر در امر آموزش و پرورش شود.