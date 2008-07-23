همایش تغذیه نوزادان و کودکان در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد شاه فرهت، دبیر همایش بعد از ظهر امروز در این مراسم اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش آشنایی متخصصین نوزادان و کودکان با تازهترین یافتههای علم طب اطفال است که تا کنون ۳۳۷مقاله به جشنواره ارسال شده است همچنین ۱۰۰مقاله از این تعداد در قالب پوستر به نمایش گذاشته است.
وی همچنین از برگزاری هشت میزگرد با موضوعات مختلف در زمینه اهمیت تغذیه با شیر مادر، سوء تغذیه و نقش تغذیه نوزادان و کودکان در پیشگیری از بیماریهای مختلف خبر داد.
دکتر مسعود ملکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز بیان داشت: تغذیه یکی از اساسیترین عوامل رشد صحیح کودکان است.
وی با اشاره به تلاشهای انجام گرفته در خصوص تغذیه زنان باردار در سالهای اخیر گفت: نقش رسانه در فرهنگ سازی، آموزش چهره به چهره و تغییر نگرش باورهای جامعه از جمله راهکارها و سیاستهای تغذیه با شیر مادر است.
این همایش با حضور 400 نفر از متخصصین این رشته در قالب موضوعات تغذیه انحصاری با شیرمادر، تغذیه نوزادان نارس، تغذیه تکمیلی و فواید و مضرات مکملهای غذایی، تغذیه در مادران باردار و شیرده، سوءتعذیه و تغذیه کودکان در بیماریهای مختلف قلبی و کلیوی با حضور اساتید طب اطفال از کشورهای چین، مالزی و سویس طی دو روز در مشهد برگزار شده است.
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