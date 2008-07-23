همایش تغذیه نوزادان و کودکان در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد شاه فرهت، دبیر همایش بعد از ظهر امروز در این مراسم اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش آشنایی متخصصین نوزادان و کودکان با تازه‌ترین یافته‌های علم طب اطفال است که تا کنون ‪ ۳۳۷‬مقاله به جشنواره ارسال شده است همچنین ۱۰۰‬مقاله از این تعداد در قالب پوستر به نمایش گذاشته است.

وی همچنین از برگزاری هشت میزگرد با موضوعات مختلف در زمینه اهمیت تغذیه با شیر مادر، سوء ‌تغذیه و نقش تغذیه نوزادان و کودکان در پیشگیری از بیماریهای مختلف خبر داد.

دکتر مسعود ملکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز بیان داشت: تغذیه یکی از اساسی‌ترین عوامل رشد صحیح کودکان است.

وی با اشاره به تلاشهای انجام گرفته در خصوص تغذیه زنان باردار در سالهای اخیر گفت: نقش رسانه‌ در فرهنگ‌ سازی، آموزش چهره به چهره و تغییر نگرش باورهای جامعه از جمله راهکارها و سیاستهای تغذیه با شیر مادر است.

این همایش با حضور 400 نفر از متخصصین این رشته در قالب موضوعات تغذیه انحصاری با شیرمادر، تغذیه نوزادان نارس، تغذیه تکمیلی و فواید و مضرات مکمل‌های غذایی، تغذیه در مادران باردار و شیرده، سوء‌تعذیه و تغذیه کودکان در بیماریهای مختلف قلبی و کلیوی با حضور اساتید طب اطفال از کشورهای چین، مالزی و سویس طی دو روز در مشهد برگزار شده است.