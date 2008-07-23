به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبد‌العلی گواهی بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: به زودی مسئولان بخش را در حوزه‌های علمیه خواهران و برادران معرفی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 43 پایگاه مقاومت بسیج طلاب در استان راه ‌اندازی شده است، گفت: حدود 12 پایگاه وی‍ژه بسیج طلاب خواهران است.

وی جذب، سازماندهی، اجرای برنامه‌های رزمی دفاعی روحانیون را از مهمترین اهداف سازمان بسیج طلاب عنوان کرد و بیان داشت: حضور بسیجیان طلبه در بسیج سازندگی نیز از مهمترین فعالیتهای این سازمان است.

نماینده ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران همچنین با اشاره به حضور فعال بسیج طلاب در امر بسیج سازندگی یادآور شد: بسیج طلاب تکمیل کننده اهداف بسیج سازندگی است.

گواهی از آمادگی کامل بسیج طلاب برای مشارکت در تبلیغات و اعزام روحانیون بسیجی به مراکز آموزشی از جمله دانشگاه‌ها، مدارس و همکاری در طرح اوقات و فراغت دانش‌آموزان خبر داد و تصریح کرد: حضور طلاب بسیجی می تواند در توسعه امور تبلیغی و دینی تاثیر گذار باشد.

وی توسعه برنامه‌های ورزشی طلاب بسیجی را از دیگر برنامه‌های این سازمان عنوان کرد و افزود: با سازماندهی مناسب در این بخش، ورزش بسیج طلاب را با قوت و قدرت بیشتری پیگیری خواهیم کرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران ارتباط با حوزه ‌های علمیه را یکی دیگر از برنامه ‌های بسیج طلاب برشمرد و تصریح کرد: باید از نیروی حوزه‌های علمیه در جهت پیشبرد اهداف بسیج طلاب بهره‌ مند شویم که خوشبختانه تاکنون ارتباط و تعامل مناسبی میان حوزه و بسیج طلاب برقرار شده است.