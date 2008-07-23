به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره جریده "اطلاعات حکمت و معرفت" شامل مطالبی متنوع با محور یاد شده است.
عناوین پارهای از مقالات این شماره و نام نویسندگان آنها بدین قرارند: تأویل و مسائل آن ( گفتگو با منوچهر صدوقیسُها)، خردگرایی معتزله ( نجفقلی حبیبی)، فراز و فرود قاضی عبد الجبار معتزلی ( گابریل سعید رینولدز با ترجمه سید مهدی حسینی اسفیدواجانی)، معتزله؛ حلقهای از سلسلة سیادت ایرانی ( محمّد بقاییماکان)، گرایشهای اعتزالی در قرن بیستم ( دتلو خالد / با ترجمه سید مهدی حسینی و مینو ایمانی)، ابواللَّیثِ سمرقندی ( الهام قاسمی) و توجیه شر متافیزیکی و اخلاقی نزد معتزله؛ نظام عادلانه هستی (احمد محمود صبحی با ترجمه مجتبی رحمتی).
مدیرمسئول و سردبیر این نشریه دکتر انشاء الله رحمتی است.
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