به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره جریده "اطلاعات حکمت و معرفت" شامل مطالبی متنوع با محور یاد شده است.

عناوین پاره‌‌ای از مقالات این شماره و نام نویسندگان آنها بدین قرارند: تأویل و مسائل آن ( گفتگو با منوچهر صدوقی‌سُها)، خردگرایی معتزله ( نجفقلی حبیبی)، فراز و فرود قاضی عبد الجبار معتزلی ( گابریل سعید رینولدز با ترجمه سید مهدی حسینی اسفیدواجانی)، معتزله؛ حلقه‌ای از سلسلة سیاد‌ت ایرانی ( محمّد‌ بقایی‌ماکان)، گرایشهای اعتزالی در قرن بیستم ( دتلو خالد / با ترجمه سید مهدی حسینی و مینو ایمانی)، ابواللَّیثِ سمرقند‌ی ( الهام قاسمی) و توجیه شر متافیزیکی و اخلاقی نزد‌ معتزله؛ نظام عاد‌لانه هستی (احمد‌ محمود‌ صبحی با ترجمه مجتبی رحمتی).

مدیرمسئول و سردبیر این نشریه دکتر انشاء الله رحمتی است.