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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۱۰

117 هزار نفر در هرمزگان سود سهام عدالت دریافت کردند

117 هزار نفر در هرمزگان سود سهام عدالت دریافت کردند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون هرمزگان گفت: تاکنون به 117 هزار نفر در سراسر هرمزگان سهام عدالت و سود اولین مرحله از سهام پرداخت شده و به زودی کار توزیع سهام در سه شهر جدید استان آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد عسگری زاده، ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: در مرحله اول از توزیع سهام عدالت در استان هرمزگان جامعه هدف متشکل از 117 هزار تن از خانواده های تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و بسیجیان دارای سابقه شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه های دفاع مقدس سهام عدالت و سود آن را دریافت کردند.

وی گفت: در راستای اجرای مرحله دوم و سوم توزیع سهام عدالت در استان هرمزگان از 10 مرداد ماه کار توزیع در شهرستانهای جاسک، خمیر و بندرلنگه آغاز می شود تا به تدریج به صورت مرحله به مرحله سایر شهرستانهای استان نیز مشمول مرحله دوم و سوم این طرح شود.

محمد عسگری زاده ادامه داد: کارکنان نهاد ها و ادارات، عشایر و بازنشستگان دستگاههای مختلف در مرحله دوم توزیع سهام در اولویت قرار دارند که از 10 مرداد ماه کار ساماندهی و توزیع سهام در میان آنها آغاز خواهد شد.

کد مطلب 721098

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