به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جام جم فلسفه، "وسایل بی‌هدف"» دربرگیرنده مقالاتی است که آگامبن در 5 سال اول دهه 1990 نوشته‌است، دورانِ پس از فروپاشی بلوک شرق و اعلام پیروزی سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی در مقام تنها قدرت بلامنازع جهانی، که با تک‌قطبی شدن فضا، سیاست را به سوی تجربه از سر گذراندنِ کسوفی کشدار سوق داد.

این کتاب به لحاظ فشردگی و ایجاز در طرح مضامین خاص آگامبن در میان کتاب‌های او جایگاه کمابیش یکتایی دارد.

می‌توان گفت این کتاب کوچک تا اندازه زیادی حاوی همه‌ دغدغه‌ها و مضامین اصلی تفکر آگامبن‌اند، از مفهوم قدرت دولت و حاکمیت در سنت غربی گرفته تا الاهیات و ماتریالیسم، والتر بنیامین و سیاست مسیحایی، سن پل و مارکس، ایده زبان وایده ی تفکر و...

جورجو آگامبن از فیلسوفان رادیکال محسوب می‌شود ولی تبار فکری او بیشتر به سنت هایدگری برمی‌گردد.

کتاب "وسایل بی هدف" اثر جورجو آگامبن با ترجمه امید مهرگان و صالح نجفی به‌تازگی از سوی نشر چشمه با 150 صفحه و بهای 25000 ریال منتشر و روانه بازار کتاب شده ‌است.