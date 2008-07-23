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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۵۹

کمیته استیناف اعلام کرد:

باشگاه استقلال بدهی یونگ را پرداخت کند / تایید محکومیت باشگاه برق شیراز

باشگاه استقلال بدهی یونگ را پرداخت کند / تایید محکومیت باشگاه برق شیراز

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای کمیته انضباطی این فدراسیون در مورد پرداخت بدهی تئودور یونگ مربی پیشین استقلال توسط این باشگاه را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال بنا به درخواست باشگاه استقلال تهران تشکیل شد و در خصوص اختلاف این باشگاه و تئودور یونگ مربی پیشین این باشگاه تصمیم گیری کرد.

بر پایه این گزارش، طبق تصمیم نهایی این کمیته، حکم کمیته انضباطی فدراسیون مبنی بر پرداخت 83513 یورو به اضافه مالیات این مورد تایید قرار گرفت و باشگاه استقلال موظف به پرداخت این جرایم شد.

همچنین این کمیته درخواست تجدیدنظر باشگاه برق شیراز را با توجه به محتویات پرونده و استدلال های موجود نپذیرفت و این باشگاه می بایست بدهی 90 میلیون ریالی مهدی عینی را طبق رای پیشین کمیته انضباطی پرداخت کند.

کد مطلب 721112

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