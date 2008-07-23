اولین رئیس جمهوری نپال سوگند یاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات نپال روز چهارشنبه خبر دادند که "رام باران یاداو" که ازسوی حزب کنگره نپال حمایت می شود، امروز سوگند ریاست جمهوری یاد کرد.

انتخاب ریاست جمهوری نپال بار دیگر این کشور را در بحران فرو برده، زیرا مائویست ها که اکثریت را در مجلس در اختیار دارند، قصد تشکیل دولت جمهوری نپال را ندارند.

مراسم سوگند در برابر اعضای مجمع ملی نپال برگزار شد.

مجلس نپال در اوائل سال 2008 میلادی رسماً نظام پادشاهی چندصدساله را در این کشور منحل و برقراری نظام جمهوری را تصویب کرد.

مائوئیستهای کمونیست بیش از یک دهه برای سرنگون کردن نظام پادشاهی نپال مبارزه کردند و سرانجام سال گذشته قرارداد صلحی تاریخی را با احزاب سیاسی کشور امضا کردند.