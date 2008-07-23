نشست وزرای خارجه اعضای گروه خلع سلاح کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نشست امروز مذاکرات شش جانبه برای اولین بار با حضور"کاندولیزا رایس" و "پاک یوی" وزیران امور خارجه آمریکا و کره شمالی و دیگر وزیران خارجه برگزار شد.

"یانگ جیه چی" وزیر خارجه چین در این گفتگوها از شاخص بودن این نشست گفت و افزود: شش کشور برای پیشرفت در مذاکرات از اراده ای سیاسی برخوردارند.

رایس نیز همچنان بر اعمال فشار بر کره شمالی برای خلع سلاح کامل هسته ای این کشور تاکید کرد.

این مذاکرات عالی ترین سطح مذاکراتی است که تا کنون در مذاکرات شش جانبه انجام شده است.

این نشست درحاشیه اجلاس امنیتی آسیا در سنگاپور انجام شد.

آمریکا، ژاپن، چین، روسیه، کره شمالی و کره جنوبی شش کشوری هستند که برای حل این مسئله با یکدیگر گفتگو می کنند و توافقها تا آنجا پیش رفته که در قبال خلع سلاح کامل کره شمالی، آمریکا امتیازاتی اقتصادی به این کشور بدهد.