شهر كرد به جمع ميزبانان جشن روز جهاني تئاتر پيوست

به گزارش خبرنگار هنري " مهر"، اين مراسم به دليل عدم تداخل با مراسم روز جهاني تئاتر در تهران و به خاطر حضور مسوولين هنري و نمايشي درآن ، چند روزقبل يا بعد از مراسم تهران برگزار مي شود.

در اين مراسم قرار است از فعال ترين انجمن تئاترو بهترين كارگردان استان چهار محال بختياري تقدير شود اين برگزيده ها و ديگر منتخبين از بين هنرمندان تئاتر استان هستند.

اجراي موسيقي و نمايش از برنامه هاي جنبي اين مراسم است . در اين بخش از هنرمندان عضو خانه تئاتر دعوت به همكاري مي شود . يكي ازبرنامه هاي نمايشي اين روز اجراي تئاترخياباني در سطح شهر توسط اعضاي انجمن نمايشگران خانه تئاتر است .

شايان ذكر است، مسوولين اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهر كرد در نظر دارند در اين روز علاوه بر مسوولين از چند هنرمند صاحب نام تئاتر دعوت كنند تا در مراسم روز جهاني تئاترشان حضور داشته باشند.

شهرستان هاي استان چهار محال بختياري با 12 انجمن تئاتر طي جشنواره هاي مختلف كشور همواره به عنوان يكي از فعال ترين شهرستان ها در عرصه تئاتر بوده است.

لازم به توضيح است، شهر كرد سال گذشته نيز براي برگزاري اين جشن اعلام آمادگي كرده بود اما به دليل عدم تأمين مالي و اجراي طرح ها و برنامه هايش موفق به برگزاري اين جشن نشد.