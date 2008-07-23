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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۲۳

باقری لنکرانی:

وزیر بهداشت برای حل معضل بیمارستان امام رضا (ع) مشهد قول مساعد داد

وزیر بهداشت برای حل معضل بیمارستان امام رضا (ع) مشهد قول مساعد داد

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای حل بدهی میلیاردی بیمارستان امام رضای (ع) مشهد قول مساعد داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، کامران باقری لنکرانی عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: برای حل بدهی هشت میلیارد تومانی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد مسئولان محلی، استانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: بیمارستان امام رضا(ع) مشهد یکی از بیمارستانهای مهم تحت پوشش وزارت بهداشت است.

وی اظهار داشت: کارکنان و کادر پزشکی و پرستاری بیمارستان مذکور تلاش می کنند و خدمتگزاری آنان تحث تاثیر قرار نمی گیرد.

لنکرانی کسری بودجه سنگین در وزارت بهداشت را واقعیت تلخی دانست که تنها دولت و مجلس می تواند آنرا را برطرف کنند.

کد مطلب 721128

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