وزیر بهداشت برای حل معضل بیمارستان امام رضا (ع) مشهد قول مساعد داد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، کامران باقری لنکرانی عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: برای حل بدهی هشت میلیارد تومانی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد مسئولان محلی، استانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: بیمارستان امام رضا(ع) مشهد یکی از بیمارستانهای مهم تحت پوشش وزارت بهداشت است.

وی اظهار داشت: کارکنان و کادر پزشکی و پرستاری بیمارستان مذکور تلاش می کنند و خدمتگزاری آنان تحث تاثیر قرار نمی گیرد.

لنکرانی کسری بودجه سنگین در وزارت بهداشت را واقعیت تلخی دانست که تنها دولت و مجلس می تواند آنرا را برطرف کنند.