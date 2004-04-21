به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وي روز چهارشنبه در دومين همايش كميته هاي اجرايي بسيج دانش آموزي تهران، خاطرنشان كرد : امروز كه در جنگ نيستيم بسيجي بودن تنها به معناي نظامي بودن نيست بايد ببينيم دانش آموز بسيجي چه وظايفي در قبال ديگر دانش آموزان و جامعه بر عهده دارد.
وي تصريح كرد : بايد متناسب با اين سوال به دنبال فعاليت هايي باشيم كه به دنبال آن ارزش هاي ملي و ديني در بين دانش آموزان نهادينه شود.
فاني خاطرنشان كرد: در اين زمينه بايد ببينيم كه چه توانمندي هايي داريم و چه فعاليت هايي براي به دست آوردن اين توانمندي ها به دست آوريم.
معاون وزير آموزش و پرورش گفت : در اين صورت بسيجي بازوي توانمند براي تربيت دانش آموزان مي شود.
وي در ادامه از هماهنگي كردن فعاليت هاي نهادهاي فعال دانش آموزي خبر داد و گفت: گروهي درحال فعاليت است تا فعاليت هاي بسيج دانش آموزي، انجمن اسلامي و امور تربيتي را هر ساله جمع بندي و در كتابچه اي منتشر كنند.
فاني افزود: اگر بتوانيم فعاليت هاي بسيج دانش آموزي، امور تربيتي و انجمن اسلامي را در يك راستا قرار دهيم خواهيم توانست به اهداف تعليم و تربيت دست يابيم.
وي تاكيد كرد: دانش آموز بسيجي علاوه بر تربيت خود بايد به عنوان الگويي براي ديگران دانش آموزان و حتي جامعه باشد .
معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس كميته هاي اجرايي بسيج دانش آموزي:
بسيجيان امروز بايد آينده كشور را اداره كنند
حسين فاني معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس كميته هاي اجرايي بسيج دانش آموزي گفت: دانش آموزان بسيجي امروز رسالتي بر عهده دارند و بايد به گونه اي تعليم ببينند تا بتوانند آينده كشور را اداره كنند.
به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وي روز چهارشنبه در دومين همايش كميته هاي اجرايي بسيج دانش آموزي تهران، خاطرنشان كرد : امروز كه در جنگ نيستيم بسيجي بودن تنها به معناي نظامي بودن نيست بايد ببينيم دانش آموز بسيجي چه وظايفي در قبال ديگر دانش آموزان و جامعه بر عهده دارد.
نظر شما