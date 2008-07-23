فرهنگ ایثارگری دشمنان را به بن بست رسانده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یاسوج، دکتر محمود احمدی نژاد که عصر امروز در جمع خانواده شهدا و ایثارگران سخن می گفت با بیان این مطلب اظهار داشت : به فضل حاکمیت فرهنگ ایثارگری در ایران و مقاومت هوشمندانه رهبری و پیروی ملت ایران امروز کسانی که به امید سلسله 300 ساله به منطقه آمده بودند به دنبال راهی برای فرار هستند چرا که آنان در افغانستان،عراق،فلسطین و لبنان با بن بست کامل روبرو شدند.

وی افزود : امروز همین کشورها در خاورمیانه گیر افتاده اند و نیازمند حمایت ملت ایران هستند.

رئیس جمهور افزود : اگر یک روز شهیدان ما در اوج مظلومیت در مقابل هجمه بیگانگان ایستاده اند و از عزت و استقلال ما دفاع کردند خانواده‌های آنها بدانند که امروز مجاهدتهای فرزندانشان در حال تحقق و نظام سلطه در حال اضمحلال است.

دکتر احمدی نژاد در ادامه گفت : به لطف خدا امروز تمامی ملتهایی که در مسیر درست حرکت می کنند و امید و الهام بخش تمامی ملتها هستند نگاهشان به ملت ایران است. ما افتخار می کنیم در کشوری زندگی می کنیم که بیش از 200 هزار لاله در آسمان کشورش می درخشد و راه را برای نسل آینده روشن می کند.

وی درباره تهدیدات بیگانگان گفت : اگر روزی لازم باشد در مقابل تهدیدات بایستیم باز همین خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان برای مبارزه در حق مقدم جبهه ها آماده اند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد : بشریت امروز و جامعه ایران بیش از گذشته به فرهنگ شهیدان، جانبازان و آزادگان نیازمند است و هر جای عالم نشانه ای از نابسامانی و تبعیض و دور بودن از ارزشهای الهی مشاهده می شود به خاطر فاصله گرفتن از آرمانهای شهداست.

وی افزود : دشمنان اسلام یک روز در خاورمیانه، آسیا، آفریقا و حتی اروپا در کاخهای خود می نشستند و از راه دور سرنوشت ملتها را مشخص می کردند اما امروز به پایان راه رسیده اند. دولت آمریکا که شش سال قبل برای سلطه بر ملت ایران به منطقه و خاورمیانه لشکرکشی کرده بود تا به اهدافش درباره جمهوری اسلامی ایران دست یابد در منجلابی گیر کرده است که برای نجات خود به ملت ایران نیازمند است.

دکتر محمود احمدی نژاد قرار است تا ساعاتی دیگر در جلسه کارگروههای تخصصی استان برای رفع مشکلات و پیشرفت کهگیلویه و بویراحمد شرکت کند.