تاکید اوباما بر دیدگاههای قبلی خود درباره عراق و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در گفتگو با مجله انگلیسی زبان تایم گفت: سفر من به دو کشور عراق و افغانستان بر آنچه درباره این دو فکر می کردم صحه گذاشت.

وی در اشاره ای به نتایج سیاست های دولت کنونی آمریکا در این کشورها گفت: با نگاهی به وضعیت افغانستان و فقر و بیچارگی مردم آن می توان حدس زد ما این کشور را به چه سمتی می بریم .

نامزد دموکرات انتخابات آمریکا در ادامه افزود: بررسی وضعیت این کشورها از نزدیک نگاه گذشته مرا به این دو کشور نه تنها تغییر نداد، بلکه آنرا دوبرابر و عمیق تر کرد.

وی که خواستار خروج زودتر نیروهای آمریکایی از عراق و پرداختن بیشتر به افغانستان است در ادامه ابراز داشت: هر دو کشور شرایط سختی دارند، اما من فکر نمی کنم که شرایط افغانستان بهتر از عراق باشد.



اوباما خواستار خروج آمریکا در یک پروسه 16 ماهه ازعراق شده است و معتقد به انجام کارهای عمرانی و دیپلماتیک بیشتر برای حل مشکلات افغانستان است.

جان مک کین، نامزد جمهوریخواه انتخابات آمریکا که رقیب وی محسوب می شود گفته است: اوباما پس از سفر به خاورمیانه دیدگاههای خود را تغییر خواهد داد.

این نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در یک سفر دوره ای به خاورمیانه به سر می برد از افغانستان ،عراق و اردن دیدن کرده و هم اکنون در اسرائیل به سر می برد.

وی همچنین قرار است از سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس نیز دیدار کند.