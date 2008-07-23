شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان امروز طی حکمی دکتر مجتبی شریفی را به سمت رئیس کمیته انضباطی و جانشین عبدالرحمن شاه حسینی منصوب کرد.

برپایه این گزارش، شریفی پس از استعفا و کناره گیری شاه حسینی از این پست، بیش از یک ماه به عنوان سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال منصوب شده بود. همچنین علی کفاشیان امروز طی احکامی جداگانه حمیدرضا سلیمانیان و عباس روغنی را به عنوان اعضای این کمیته منصوب کرد.

ضمن اینکه به دنبال صدور این احکام جلسه معارفه مسئولان جدید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در دفتر دبیر کل این فدراسیون برگزار شد.