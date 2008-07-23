ابراز ناخرسندی نبیه بری از تاخیر در تدوین بیانیه وزارتی دولت لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی کویت، نبیه بری پس از دیدار با میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان در بیروت علل تاخیر در تدوین بیانیه وزارتی را به اختلاف درباره موضوعات مربوط به مقاومت و سلاح آن، روابط لبنان با سوریه و گسترش حاکمیت دولت بر خاک لبنان دانست و پیشنهاد کرد که مطلب مندرج در بیانیه وزارتی دولت سابق درباره حق مقاومت در تکمیل آزاد سازی خاک لبنان در بیانیه جدید وارد شود.

وی افزود: من درباره روابط با سوریه رجوع به مصوبات جلسات گفتگوی ملی در سال 2006 میلادی در بیروت را پیشنهاد می کنم که در آن بحث پایان دادن به موضوع مفقودان و بازداشت شدگان در زندانهای سوریه آمده است.

رئیس مجلس نمایندگان لبنان درباره گسترش حاکمیت لبنان گفت: توافقنامه دوحه بر تعهد طرف های سیاسی لبنان در خودداری از استفاده دوباره از سلاح به منظور کسب دستاوردهای سیاسی و آغاز گفتگو درباره تقویت نهادهای دولت تاکید دارد.

وی افزود: کمیته تدوین بیانیه وزارتی دولت وحدت ملی لبنان، کمیته گفتگو نیست و باید رسیدگی و حل و فصل این مسائل را به جلسات گفتگوی ملی به ریاست رئیس جمهور محول کند.

نبیه بری همچنین نگرانی خود را از تاخیر در دستیابی به راه حل ها در لبنان ابراز داشت.

کمیته وزاری مامور تدوین بیانیه وزارتی دولت وحدت ملی لبنان تاکنون پنج بار به ریاست فواد سنیوره تشکیل جلسه داده، اما به یک ساختار نهایی درباره این بیانیه نرسیده است.