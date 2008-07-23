طرحی برای افزایش نیرو در افغانستان نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آنجلا مرکل، صدر اعظم آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره درخواست باراک اوباما، نامزد دموکرات انتخابات آمریکا مبنی بر فشار بر متحدان ناتو برای افزایش نیروها در افغانستان گفت: آلمان طرحی برای افزایش نیروها در افغانستان فراتر از تعهدات اعضای ناتو ندارد.

وی ادامه داد: ما به هزار نیروی بیشتر برای ایساف متعهدیم و فرماندهی نیروهای واکنش سریع را در شمال عراق به عهده خواهیم گرفت.

صدراعظم آلمان، افزایش نیروها را محدود به تعهدات خود عنوان کرد و گفت: لازم است بین اقدامات سیاسی و نظامی در افغانستان تعادل برقرار شود.



در ماههای اخیر، درگیریها در افغانستان افزایش یافته است و در شرایطی که تصور می رفت نیروهای بین المللی به رهبری واشنگتن بر این کشور احاطه پیدا کرده اند با افزایش حملات شورشیان، آمریکا خواهان کمک بیشتر اعضای ناتو به افغانستان شده است.