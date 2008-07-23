  1. بین الملل
  2. سایر
۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۲۰

صدراعظم آلمان:

طرحی برای افزایش نیرو در افغانستان نداریم

طرحی برای افزایش نیرو در افغانستان نداریم

در شرایطی که جنگ فرسایشی در افغانستان و عراق شرایط پیچیده ای را برای آمریکا رقم زده است، آلمان از عدم افزایش نیروهای خود در افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آنجلا مرکل، صدر اعظم آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره درخواست باراک اوباما، نامزد دموکرات انتخابات آمریکا مبنی بر فشار بر متحدان ناتو برای افزایش نیروها در افغانستان گفت: آلمان طرحی برای افزایش نیروها در افغانستان فراتر از تعهدات اعضای ناتو ندارد.

وی ادامه داد: ما به هزار نیروی بیشتر برای ایساف متعهدیم و فرماندهی نیروهای واکنش سریع را در شمال عراق به عهده خواهیم گرفت.

صدراعظم آلمان، افزایش نیروها را محدود به تعهدات خود عنوان کرد و گفت: لازم است بین اقدامات سیاسی و نظامی در افغانستان تعادل برقرار شود.

در ماههای اخیر، درگیریها در افغانستان افزایش یافته است و در شرایطی که تصور می رفت نیروهای بین المللی به رهبری واشنگتن بر این کشور احاطه پیدا کرده اند با افزایش حملات شورشیان، آمریکا خواهان کمک بیشتر اعضای ناتو به افغانستان شده است.

کد مطلب 721149

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها