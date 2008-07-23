به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباسی مدیر فرهنگی هنری این منطقه با اعلام این مطلب گفت: برنامه‌‌های فرهنگی و هنری منطقه 17 در دو بخش انگیزشی پرورشی و آموزشی در قالب کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی، ارتباط موثر، آداب همسایگی، خدمات مشاروه روان‌شناسی و حقوقی، سلسله نشست‌ها، همایش، جشن‌ها و جشنواره‌ها و ... برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: جشنواره تابستانی 87 برنامه‌های گوناگونی را برای تمام گروههای سنی تدارک دیده که شامل آموزش فیلمنامه و‌ نمایشنامه‌نویسی، نشست ادبی با حضور نویسندگان، کنسرت موسیقی، نمایش‌های میدانی، نمایشگاه آثار هنری و برنامه‌های ویژه کودکان در قالب جشنواره کودک و نشاط، یکروز شاد قرآنی، خانه فرهنگ تابستانه محله و... می‌شود.

رئیس فرهنگسرای اقوام همچنین در ادامه برنامه‌های هویتی اقوام را نیز چنین ذکر کرد: جشنواره شعر و موسیقی حماسی اقوام، همایش شعر و موسیقی آذری، روایت موسیقایی داستان دده‌قربانی، معرفی و نقد کتاب اقوام.

عباسی در پایان ضمن تاکید بر اوقات فراغت تابستان به عنوان فرصتی طلایی برای شهروندان گفت: مشارکت مردم و نهادهای محلی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری نقطه عطفی در جشنواره تابستانه امسال خواهد بود.