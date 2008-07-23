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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۱۳

670 برنامه فرهنگی هنری در منطقه 17 تهران برگزار می‌شود

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 17 تهران در راستای جشنواره تابستانی تهران و برای غنی‌سازی اوقات فراغت شهروندان بیش از 670 برنامه فرهنگی هنری اجتماعی را در سطح منطقه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباسی مدیر فرهنگی هنری این منطقه با اعلام این مطلب گفت: برنامه‌‌های فرهنگی و هنری منطقه 17 در دو بخش انگیزشی پرورشی و آموزشی در قالب کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی، ارتباط موثر، آداب همسایگی، خدمات مشاروه روان‌شناسی و حقوقی، سلسله نشست‌ها، همایش،  جشن‌ها و جشنواره‌ها و ... برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: جشنواره تابستانی 87 برنامه‌های گوناگونی را برای تمام گروههای سنی تدارک دیده که شامل آموزش فیلمنامه و‌ نمایشنامه‌نویسی، نشست ادبی با حضور نویسندگان، کنسرت موسیقی، نمایش‌های میدانی، نمایشگاه آثار هنری و برنامه‌های ویژه کودکان در قالب جشنواره کودک و نشاط، یکروز شاد قرآنی، خانه فرهنگ تابستانه محله و... می‌شود.

رئیس فرهنگسرای اقوام همچنین در ادامه برنامه‌های هویتی اقوام را نیز چنین ذکر کرد: جشنواره شعر و موسیقی حماسی اقوام، همایش شعر و موسیقی آذری، روایت موسیقایی داستان دده‌قربانی، معرفی و نقد کتاب اقوام.

عباسی در پایان ضمن تاکید بر اوقات فراغت تابستان به عنوان فرصتی طلایی برای شهروندان گفت: مشارکت مردم و نهادهای محلی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری نقطه عطفی در جشنواره تابستانه امسال خواهد بود.

کد مطلب 721158

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