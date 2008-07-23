مسکو خواستار استرداد یک مجرم اقتصادی از رژیم اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاهی در روسیه استرداد لئونید نوزلین مدیر اجرایی سابق شرکت نفتی یوکوس این کشور که به ارتکاب جنایت متهم است را از اسرائیل خواستار شد.

این سرمایه دار صهیونیست، متهم به انجام دو قتل است که یکی از مقتولین وی شهردار سابق سیبری است که در سال 1998 به دست عاملان وی به قتل رسیده است.

مسکو در سال 2005 خواستار استرداد وی از تل آویو شد که اسرائیل از انجام آن تاکنون خودداری کرده است.

این دادگاه این مدیر صهیونیست را به حبس ابد محکوم کرده است.

رژیم صهیونیستی برای ادامه اشغالگری و قتل و غارت مردم در سرزمین های اشغالی همواره پناهگاه جانیان فراری بین المللی و بخصوص روسی بوده است.