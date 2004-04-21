كمتر از يك نفر كادر پرستاري به ازاء هر تخت معمولي وجود دارد

حاتم احمدوند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بر اساس استاندارد موجود به ازاء هر تخت معمولي بايد 5/1 تا 2 نفر كادر پرستاري وجود داشته باشد اما اين ميزان در كشور ما بسيار كمتر است به گونه اي كه به ازاء هر 100 تخت فقط 70 نفر كادر پرستاري است.

وي درباره اختصاص اعتبار 20 ميليون توماني براي ارتقاء مسير شغلي نيروهاي بهداشتي گفت: اين اعتبار براي اضافه حقوق پرستاران درخواست شده بود كه با مخالفت آنان روبرو شد چون در اين صورت، اعتبار فقط شامل برخي از پرستاران مي شود .

احمد وند اظهار داشت: دفتر پرستاري وزارت بهداشت چندي پيش با ارسال نامه اي به معاونت توسعه از آنها خواست كه ضمن اختصاص دادن اعتبارلازم براي ارتقاء شغلي پرستاران، موضوع اضافه شدن حقوق به تمامي پرستاران كه از خواسته هاي آنهاست در نظر گرفته شود اما با پيگيري هاي به عمل آمده گفته شد كه اين نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي فرستاده شده است بنابراين هنوز پاسخي در زمينه اختصاص اعتبار براي افزايش حقوق تمامي پرستاران به دفتر پرستاري ارسال نشده است.

وي با بيان اينكه بايد مسئولان به صورت جداگانه به دو موضوع افزايش حقوق پرستاران و ارتقاء شغلي آنها بپردازند، درباره مزاياي اختصاص اعتبار جهت ارتقاء در مسير شغلي نيروهاي بهداشتي گفت: بسياري از پرستاران براي كسب علم جديد پرستاري هيچ انگيزه اي نداشتند زيرا معتقد بودند پرستاراني كه دوره هاي مختلف را براي افزايش اطلاعات و سطع علم خود مي گذاراند با ديگر پرستاران، هيچ تفاوتي ندارد بهمين علت، اين اعتبار در ايجاد انگيزه پرستاران موثر است.

اين كارشناس دفتر پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه اختصاص اعتبار 20 ميليارد توماني به برخي از نيروهاي بهداشتي يعني تبعيض قائل شدن ميان آنها، درباه مشكلات عمده پرستاران گفت: از جمله مشكلات پرستاران سختي كار، كمي حقوق، زياد بودن ساعات كار و كمبود نيروي پرستاري است.

وي افزود: مهمترين مشكل در حرفه پرستاري مواجه بودن پرستاران به بيماري هاي مسري و عفوني است و پس از آن بيماري هاي شغلي نظير كمردرد و همچنين فرسودگي شغلي به علت ساعات زياد كار و بيدار ماندن به مدت طولاني به ويژه در شب از جمله مهمترين مشكلات پرستاران است.

احمدوند درباره آمار مربوط به تعداد پرستاران مبتلا به بيماري هاي عفوني گفت: از سال گذشته اين پروژه تحقيقاتي به دانشگاه ها پيشنهاد داده شده است اما به علت وجود برخي مشكلات نظير عدم بازگويي پرستاران مبتلا به بيمارهاي عفوني تا كنون در اين زمينه اقدامي صورت نگرفته است.