به گزارش خبرنگار مهر، شورای مرکزی خانه احزاب ایران جهت حضور اعضای خود در اولین نشست مجمع عمومی خانه احزاب در سال جدید، برای 85 نفر از دبیران کل و نمایندگان احزاب دعوت نامه ارسال کرده بودند، اما این نشست به دلیل حضور تنها 16 نفر از نمایندگان احزاب و به حد نصاب نرسیدن اعضاء در نهایت برگزار نشد.

از اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ایران در این اولین نشست مجمع عمومی در سال 87 تنها مرتضوی کیاسری، علیرضا شیخیانی وعباس شیبانی حضور داشتند.

پیشتر بر اساس تصمیم اعضای شورای مرکزی پیش بینی شده بود که در صورت به حد نصاب نرسیدن این جلسه ، نشست مجمع عمومی به پنجشنبه 17 مرداد ماه یعنی دو هفته بعد موکول شود.

