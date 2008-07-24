تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل" بوهیمانس" متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، شاگردان علی دایی در اولین بازی تدارکاتی خود پیش از حضور در مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی در اردوی چک به تساوی رسیدند. تیم فوتبال بوهمیانس، حریف تیم ملی فوتبال کشورمان ابتدا با ضربه ایبه در دقیقه 32 گل اول را به ثمر رساند اما 7 دقیقه پس از شروع نیمه دوم غلامرضا رضایی بازی را به تساوی کشاند.

دایی در این بازی به چهره های جوانتر هم میدان داد تا قبل از بازی روز 27 ژوئیه - 6 مرداد با اسلاویا پراگ قهرمان باشگاه های چک آنها فرصت خوبی برای کسب تجربه پیدا کرده باشند.

پیش از این سه بازی دوستانه ایران در اردوی قبلی در اسپانیا با انصراف حریفان لغو شد . مصر هم آخرین تیمی بود که بازی خود را ملغی اعلام کرد.

ایران که در اولین دیدار بازیهای جام جهانی روز 6 سپتامبر - 16 شهریور با عربستان روبرو می شود به تازگی بازی دوستانه با ازبکستان در تهران را قطعی کرده است.