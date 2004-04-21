گراميداشت سه شاعر دفاع مقدس در يكصد و بيست و ششمين « شب خاطره »

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر، يكصد وبيست وششمين برنامه شب خاطره از ساعت 30/17 دقيقه روز پنجشنبه سوم ارديبهشت ماه در تالار انديشه حوزه هنري برگزار خواهد شد

براساس اين گزارش بخش اول شب خاطره ، به بازگو كردن خاطراتي از دوران دفاع مقدس اختصاص دارد كه از آغاز برنامه تا اذان مغرب عشا به طول مي انجامد . بخش دوم نيز پس ازبرگزاري نماز جماعت مغرب عشا ، به اهداي جوايزمسابقات انجام گرفته در اين برنامه و نمايش فيلم سينمايي اختصاص خواهد يافت .

اضافه ميشود در اين مراسم ياد و خاطره سه شاعر حماسي سراي ايران مرحوم مرداني ، مرحوم حسيني و مرحوم زيادي گرامي داشته خواهد شد .

گفتني است برنامه شب خاطره ، به همت دفتر ادبيات و هنر مقاومت حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي ، پنجشنبه اول هرماه به منظور زنده نگهداشتن ياد و خاطره دوران هشت سال دفاع مقدس برگزار مي شود .