  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۲ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۴:۰۹

گراميداشت سه شاعر دفاع مقدس در يكصد و بيست و ششمين « شب خاطره »

فردا يكصد و بيست و ششمين شب خاطره در تالار انديشه حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي برگزار مي شود .

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر، يكصد وبيست وششمين  برنامه شب خاطره  از ساعت 30/17 دقيقه روز پنجشنبه سوم ارديبهشت ماه در تالار انديشه حوزه هنري برگزار خواهد شد

براساس اين گزارش بخش اول شب خاطره ، به بازگو كردن خاطراتي از دوران دفاع مقدس اختصاص دارد كه از آغاز برنامه تا اذان مغرب عشا به طول مي انجامد . بخش دوم نيز پس ازبرگزاري  نماز جماعت  مغرب عشا ، به اهداي جوايزمسابقات انجام گرفته  در اين برنامه و نمايش فيلم سينمايي اختصاص خواهد يافت .

اضافه ميشود در اين مراسم  ياد و خاطره سه شاعر حماسي سراي ايران مرحوم مرداني ، مرحوم حسيني و مرحوم زيادي گرامي داشته خواهد شد .

گفتني است  برنامه شب خاطره ، به همت دفتر ادبيات و هنر مقاومت حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي ، پنجشنبه اول  هرماه به منظور زنده نگهداشتن ياد و خاطره  دوران هشت سال دفاع مقدس برگزار مي شود .

کد مطلب 72138

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها