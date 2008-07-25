تیم فوتسال بانوان ایران فردا عازم اردن می شود/ شمس مدیر فنی تیم بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای فوتسال بانوان غرب آسیا طی روزهای 5 تا 13مرداد ماه جاری با شرکت تیم های عراق، لبنان، فلسطین، اردن، کویت ، عراق، سوریه و ایران برگزارخواهد شد و تیم فوتسال بانوان کشورمان ساعت 18 فردا شنبه برای شرکت در این رقابتها عازم امان پایتخت اردن می شود.

بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان جهت اعزام به مسابقات غرب آسیا دراردن عبارتند از: فرزانه توسلی ، زهره میثمی ، سپیده زرین کفش ، سمیه جابرسی ، الناز آرمات، زهرا صفری، زیوربابایی، سهیلا ملمولی، نسیمه سادات غلامی، لیلا اقبالی، شیوا امینی و عزیزه کریمی پور.

تیم فوتسال بانوان کشورمان را فریده شجاعی (سرپرست) پروین رمضانی (سرمربی) زهرا غلامی (مربی)، زهره عبد الحمیدی (مربی بدن ساز)، مریم معنوی شاد (فیزیوتراپ) ، منیر روان فر(مدیرتیم) و حسین شمس (مدیرفنی) همراهی می کنند.



قرار است قرعه کشی دومین دوره مسابقات فوتسال بانوان غرب آسیا بعد ازظهر روز شنبه در امان برگزارشود. تیم کشورمان عنوان نایب قهرمانی دوره گذشته این مسابقات را در اختیاردارد.