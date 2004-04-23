خرازي اروپايي ها را به عمل به تعهداتشان درقبال ايران فراخواند

به گزارش خبرگزاري مهر، صبح روز يكشنبه رهبر معظم انقلاب اسلامي جمع دانشجويان دانشگاه افسري امام علي (ع ) بارديگر پيشرفت هاى چشمگير ايران در عرصه هاى علمي از جمله فناورى هسته اى را ، موجب نگراني عميق مستكبران برشمردند و افزودند: آنهايي كه دراين زمينه جنجال مي كنند بخوبي مي دانند كه ما بدنبال سلاح هسته اى نبوده و نيستيم و آنچه آنها را واقعاً نگران كرده توانايي فناورى و علمي ايران است.

همان روز سيد كمال خرازي وزير امور خارجه سفر دوره اي اش را به اروپا آغاز كرد هرچند پيشتر قرار بود وي پس از يك روز اقامت در ايتاليا روز دوشنبه به تهران بازگردد .

خرازي كه يكشنبه وارد رم شده بود در ديدارهاي خود با "سيلويو برلوسكوني " نخست وزير و "فرانكو فراتيني " وزير خارجه ايتاليا، با بررسي روابط دوجانبه، بر لزوم پايبندي اروپا به تعهدهاي هسته اي خود در قبال ايران تاكيد كرد.

برلوسكوني در ديدار با خرازي با ابراز رضايت از همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي اظهار داشت : شفافيت تهران در اين زمينه بسيار ارزشمند است و ايتاليادر اين مورد با ايران همكاري مي كند

به گزارش خبرگزاريها وزير امور خارجه ايتاليا نيز روز دوشنبه در ديدار با همتاي ايراني خود در شهر رم ؛ ضمن قدرداني از همكاريهاي كشورمان با آژانس بين المللي انرژي اتمي ؛ مواضع تهران را در اين زمينه معتبر و قابل دفاع خواند .

فراتيني در اين ديدار گفت : رم از همكاريهاي خوب تهران در اين زمينه آگاه است و مواضع شما را در اين مورد قابل دفاع و درك

مي دانيم و معتقديم با ادامه همكاريها؛ بايد روابط ايران با آژانس عادي شود .

خرازي نيز عصر دوشنبه پيش از ترك رم به مقصد بروكسل درجمع خبرنگاران اعلام كرد گفت : در مذاكره با مقامات ايتاليايي اعلام شد تهران تمامي همكاريهاي لازم را با آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام داده و اكنون اين انتظار طبيعي است كه اروپاييها براي عادي سازي پرونده ايران در آژانس وآغاز روابط هسته اي با ايران تلاش كنند.

دوشنبه شب كمال خرازي و لويي ميشل وزراي خارجه ايران و بلژيك روابط في مابين دوكشور را ممتاز توصيف كرده و بر گسترش همه جانبه آن تاكيد كردند . خرازي با تشريح فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران ؛ گفت : ايران با شفافيت كامل با آژانس انرژي هسته اي واروپا همكاري صادقانه اي داشت و متقابلا انتظار دارد طرف هاي مقابل نيز حقوق ايران را به رسميت شناخته و به آن احترام بگذارند .

وزير خارجه بلژيك نيز با قدرداني از همكاري ايران با آژانس انرژي هسته اي گفت : استفاده صلح آميز هسته اي مورد تاكيد جامعه جهاني است و بروكسل در اجلاس آتي شوراي حكام با ايران همكاري خواهد كرد .

خرازي روز سه شنبه در دوبلين با برتي آهرن ، نخست وزير ايرلند جنوبي كه كشورش رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد ديدار و گفتگو كرد . در اين ديدار نخست وزير ايرلند با مثبت ارزيابي كردن همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : ايرلند نيز مايل است هرچه سريعتر اين مساله حل و فصل شود .

خرازي نيز در اين ديدار با تشريح اقدامات ايران در همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : همكاري ايران بقدري روشن وبدون ابهام بوده است كه آژانس براحتي مي تواند در رابطه با فعاليتهاي صلح آميز ايران قضاوت كند وگزارش دهد.

همانروز مليسا فلمينگ سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره آخرين موضع گيري آژانس دربرابر برنامه هاي هسته اي كشورمان به خبرنگار مهر گفت: ما در حال جمع آوري اطلاعات جامعي از جزييات برنامه هاي هسته اي ايران هستيم و و اين اطلاعات از طريق بازرساني كه هم اكنون درايران حضور دارند جمع آوري مي شود ، اين بازرسان اطلاعات خود را به دكتر البرادعي ارائه خواهند داد كه در نشست آتي شوراي حكام آژانس مورد بررسي قرار خواهد كرد.

وي گفت: آژانس در حال اتخاذ موضع گيري نهايي خود درباره ايران با استناد به يافته هاي بازرسان در ايران است.

سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در ادامه درباره بازرسان گفت: در حال حاضر 5 تن از بازرسان ورزيده آژانس در ايران حضور دارند. اين بازرسان در حال بررسي وضعيت تعليق غني سازي اورانيوم و همچنين جزييات برنامه هاي هسته اي ايران مي باشند .

به گزارش خبرگزاريها بازرسان آخر هفته تهران را ترك كردند.

سيد كمال خرازي در ادامه سفر به اروپا براي گفتگو در خصوص روابط دوجانبه ، اوضاع خاورميانه و مسائل هسته اي ايران ، عصر روز چهارشنبه در پاريس با ژاك شيراك رييس جمهوري فرانسه ديدار و گفت وگو كرد .

خرازي در اين ديدار به همكاريهاي ايران با آژانس انرژي اتمي اشاره كرد و ضرورت پايبندي كشورهاي اروپايي به توافقات انجام شده و گسترش همكاريها با اروپا دراستفاده از فن آوري صلحآميز هسته اي را مورد تاكيد قرار داد .

" بارنيه " همتاي فرانسوي خرازي نيزدرديدار باوي در خصوص همكاري ايران با اژانس انرژي اتمي گفت : همكاري شفاف

ايران با آژانس انرژي اتمي مي تواند تمامي ابهامات را از بين ببرد وفرانسه علاقمند است تا پرونده ايران در كوتاهترين زمان ممكن در اين آژانس بصورت عادي شود

وي افزود: سفر اخير " البرادعي " به ايران بسيار مثبت و رضايت بخش بوده است و اروپا بر تعهدات خود نسبت به ايران وفادار خواهد ماند زيرا ايران را شريك وهمكار مطمئن خود مي داند.

