نقشه پهنه بندی سیل 40 هزار کیلومتر از رودخانه های کشور تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جبار وطن فدا، امروز در نشست مشترک کارگروه تخصصی سیل و طغیان کشور در گرگان افزود: تاکنون این نقشه برای 12 هزار کیلومتر از رودخانه های کشور تهیه شد و تا پایان سال به 14 هزار کیلومتر افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: تدوین و تهیه این نقشه در کاهش خسارت ناشی از بروز سیل در کشور اهمیت زیادی دارد و از راهبردهای مهم وزرات نیرو در این زمینه است.

وی خاطرنشان کرد: تعیین نظامنامه هر دستگاه اجرای برای پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از سیل از دیگر راهبردهایی است که در دستور کار قرار دارد.

به گفته وطن فدا، باید بین دستگاههای اجرای هماهنگی مطلوب در زمینه مقابله با بحرانهای احتمالی از جمله سیل در کشور ایجاد شود.

معاون مشاور وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه داد: افزایش آگاهیهای عمومی و اطلاع رسانی به مردم مردم در زمینه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش حسارت ناشی از سیل الزامی است.

وی عنوان کرد: شناسایی نقاط حادثه خیز و بحران زا و ارایه آموزشهای لازم به مردم در زمینه پیشگیری از خسارات سیل ضرورت دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان نیز در این کارگروه تخصصی گفت: خطر احتمال وقوع سیل در ماه جاری و شهریورماه لزوم آمادگی بیشتر دستگاههای اجرایی گلستان را ضروری می سازد.

وی افزود: برای کاهش خسارت سیل، انجام کارهایی نظیر سد سازی، دیواره سازی و آبخیزداری مورد نیاز است و باید بیشتر به آن توجه شود.

وی بیان داشت: تصویب طرح جامع پیشگیری از سیل از جمله اقدامات مهم و مثبت کارگروه تخصی سیل و طغییان رودخانه های کشور بوده که تاکنون تاثیر زیادی در کاهش خسارت داشته است.

شماری از کارشناسان وزراتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی و حوادث غیرمترقبه کشور در این همایش شرکت دارند.