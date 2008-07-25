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۴ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۱۰

یک متخصص تغذیه کودکان:

تغذیه با شیر مادر امکان ابتلا به عفونتهای تنفسی را تا 5 برابر کاهش می دهد

تغذیه با شیر مادر امکان ابتلا به عفونتهای تنفسی را تا 5 برابر کاهش می دهد

یک متخصص تغذیه کودکان با تاکید بر اینکه شیر مادر جایگزین ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر تغذیه با شیر مادر، سالانه از مرگ بیش از 7 میلیون کودک در جهان پیشگیری می کند.

دکتر سارا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر در 6 ماه اول تولد تاکید کرد و گفت: تغذیه با شیر مادر امکان ابتلا به عفونتهای تنفسی را تا 5 برابر و احتمال مرگ و میر ناشی از این بیماریها را تا 4 برابر کاهش می دهد.

وی همچنین با عنوان این مطلب که شیر مادر تنها ماده غذایی است که ضریب هوشی کودکان را افزایش می دهد، افزود: آغوز یا شیر روزهای اول تولد نوزاد، حاوی مواد ایمنی بخش و اولین واکسن برای حفاظت شیرخوار در برابر بیماریها است.

این متخصص تغذیه کودکان بر سلامت جسمی و روانی مادران شیرده تاکید کرد و گفت: تغذیه کودک با شیر مادر، از ابتلا مادران به سرطان پستان و تخمدان و همچنین پوکی استخوان پیشگیری می کند.

عظیمی در خصوص کافی بودن شیر مادر برای تامین نیازهای جسمی کودک، افزود: شیر مادر تا 6 ماهگی تمام نیازهای شیرخواران را تامین می کند و بعد از آن، می توانند همراه با شیر مادر از غذاهای کمکی بهره بگیرند.

کد مطلب 721585

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