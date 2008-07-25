تغذیه با شیر مادر امکان ابتلا به عفونتهای تنفسی را تا 5 برابر کاهش می دهد

دکتر سارا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر در 6 ماه اول تولد تاکید کرد و گفت: تغذیه با شیر مادر امکان ابتلا به عفونتهای تنفسی را تا 5 برابر و احتمال مرگ و میر ناشی از این بیماریها را تا 4 برابر کاهش می دهد.

وی همچنین با عنوان این مطلب که شیر مادر تنها ماده غذایی است که ضریب هوشی کودکان را افزایش می دهد، افزود: آغوز یا شیر روزهای اول تولد نوزاد، حاوی مواد ایمنی بخش و اولین واکسن برای حفاظت شیرخوار در برابر بیماریها است.

این متخصص تغذیه کودکان بر سلامت جسمی و روانی مادران شیرده تاکید کرد و گفت: تغذیه کودک با شیر مادر، از ابتلا مادران به سرطان پستان و تخمدان و همچنین پوکی استخوان پیشگیری می کند.

عظیمی در خصوص کافی بودن شیر مادر برای تامین نیازهای جسمی کودک، افزود: شیر مادر تا 6 ماهگی تمام نیازهای شیرخواران را تامین می کند و بعد از آن، می توانند همراه با شیر مادر از غذاهای کمکی بهره بگیرند.