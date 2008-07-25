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۴ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۴۱

بخش خصوصی پالایشگاه نفت در چهار محال بختیاری احداث می کند

در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و با هدف اجرایی شدن طرح توسعه پالایشگاه‌ها و سرمایه‌گذاری در این حوزه، دولت با احداث پالایشگاه نفت در استان چهار محال بختیاری موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران وزارت نفت را موظف کرد با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری استانداری، نسبت به صدور مجوز جهت احداث پالایشگاه نفت توسط بخش غیر دولتی، مطالعه و ارزیابی میزان ذخایر نفت و گاز و صدور مجوز اکتشاف، مطالعه و اجرای طرح خط انتقال گاز اردل و دشتک، تأمین گاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان و بررسی و تقویت خط انتقال گاز و تغذیه استان اقدام کند.

بر اساس این مصوبه، وزارت نفت همچنین موظف شد مبلغ 36 میلیارد ریال جهت احداث سالن ورزشی در شهرستان‌های استان و هفت میلیارد ریال برای خرید یک دستگاه سی تی اسکن، اختصاص دهد.

هیئت وزیران همچنین وزارت نفت را مکلف کرد نسبت به بررسی کاهش تعرفه گاز مصرفی در شهرستان‌های فارسان، بروجن، شهرکرد و کوهرنگ و ارائه پیشنهاد به هیئت وزیران اقدام کند.

بر اساس این مصوبه، وزارت نفت موظف شده است تا مبلغ سه میلیارد ریال برای تجهیز کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و سایت رایانه‌ای هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش به وزارت آموزش و پرورش اختصاص دهد.

این مصوبه از سوی پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

کد مطلب 721594

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