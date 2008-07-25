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۴ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تهیه کتابچه ارزیابی درونی استانداردهای پایه آموزش پزشکی عمومی

تهیه کتابچه ارزیابی درونی استانداردهای پایه آموزش پزشکی عمومی

دبیرشورای آموزش پزشکی عمومی از تصویب کلیات کتابچه ارزیابی درونی مبتنی بر استانداردهای پایه پزشکی عمومی در شورای آموزش پزشکی عمومی خبر داد.

دکتر الهه ملکان راد در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: بررسی این کتابچه به کمیسیون معین شورا واگذار شد تا پس از بررسی جهت تصویب به شورا ارائه شود. 

وی خاطرنشان کرد: کتابچه ارزیابی درونی مبتنی بر استانداردهای پایه پزشکی عمومی پس از تصویب برای اجرا به 51 دانشکده پزشکی سراسر کشور ابلاغ می شود.

ملکان راد گفت: متعاقب ارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی انجام خواهد شد.

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی همچنین از کلیه استادان، صاحبنظران اندیشمند، علاقمندان فرهیخته و دانشجویان و کارورزان پزشکی درخواست کرد تا نظرات خود را نسبت به این کتابچه به دبیرخانه انتقال دهند.

وی گفت: این افراد در صورت تمایل می توانند پیش نویس سند حداقل توانمندیهای مورد نیاز برای فارغ التحصیلان پزشکی عمومی را به همراه پیش نویس کتابچه ارزیابی درونی مبتنی براستانداردهای پایه آموزش پزشکی عمومی از وب سایت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی دریافت کرده و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی را به شماره های فاکس 88364228 و 88363987 ارسال کنند.

کد مطلب 721596

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