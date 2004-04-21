اردوگاه اسلامشهر آماده بهره برداري است

خانم مهنوش معتمدي آذري با عنوان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" گفت: تامين رختشويي خانه، تعمير و بازسازي برق اردوگاه، نوسازي موتور خانه مركزي و مواردي از اين قبيل موجب شده بود كه افتتاح اردوگاه با تاخير همراه شود.

وي اضافه كرد: در حال حاضر اين مكان هيچ گونه كمبود و مشكل به لحاظ پذيرش متكديان را ندارد و امروز با ارسال نامه اي به استانداري اعلام گرديد اردوگاه آماده تحويل به نماينده فرمانداري تهران است.

معتمدي آذري در خصوص اعترض شوراي شهر اسلامشهر نسبت به احداث اردوگاه متكديان در اين منطقه گفت: اين مشكلت نيز از طريق فرمانداري حل و فصل شده و آنها موافقت خود را براي بهره برداري از اين اردوگاه در اسلامشهر اعلام كرده اند.

وي در ارتباط با زمان آمادگي اردوگاه براي پذيرش متكديان گفت: قطعا با توجه به تامين پرسنل براي اردوگاه زمان راه اندازي آن بر عهده فرمانداري مي باشد و شوراي شهر يا شهرداري هيچ گونه دخل و تصرفي در اين امر ندارند.

عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران در ادامه در خصوص استتار مدارس دخترانه كه سال گذشته اجراي آن مطرح شده بود گفت: با رايزني ها و هماهنگي هاي صورت گرفته با آموزش و پرورش مشخص شده كه 30 مدرسه در22 منطقه تهران بايد در خصوص استتار تجهيز شوند.

وي گفت: در همين ارتباط با مكاتبه اي كه با هر يك از مناطق شهرداري داشتيم، استتار هر يك از مدارس دخترانه بر عهده شهرداري هاي مناطق واگذار شد كه اعتبار اين كار بايد تامين شود.