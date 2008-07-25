139 طرح نیمه کاره ورزشی در مازندران وجود دارد

نصرالله پریچهره در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای این طرح ها، 120 میلیارد ریال از اعتبارات استانی و ملی در نظر گرفته شد که تاکنون 70 درصد آن تخصیص یافت.

وی اظهار داشت: همچنین از محل اعتبارات سفر رئیس جمهوری به مازندران بیش از 140 میلیارد ریال برای 17 سالن ورزشی مردان، هشت سالن کشتی، ژیمناستیک و طرح مطالعات آزادکوه و دماوند در دست اجراست.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر این امسال 21 طرح ضربتی در روستاهای استان اجرا می شود و پیست دومیدانی و سرویسهای بهداشتی نیز در روستاها احداث خواهد شد.

به گفته پریچهره تا پایان سال جاری، 40 طرح ورزشی باید در استان به بهره برداری برسد که تاکنون هشت طرح افتتاح شد.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران ادامه داد: در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز حدود 50 طرح ورزشی در مازندران به بهره برداری می رسد.

مازندران 45 هیئت استانی، 670 هیئت ورزش شهرستانی و 126 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.