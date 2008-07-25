رضازاده تکرار نشدنی است / جانشینی برای او نداریم

کوروش باقری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: گویا پزشکان بدلیل حفظ سلامت جسمی حسین اجازه حضور در المپیک را به وی ندادند و او را تا مدتی ازهرگونه فعالیت سنگین منع کرده اند. ولی آنچه مسلم است حسین رضا زاده تکرار نشدنی است و سالها باید منتظر ماند تا فردی نظیر وی درعرصه ورزش قهرمانی ایران و جهان قدرت نمایی کند.

نزدیکترین دوست رضازاده با اشاره به وضعیت روحی وی گفت: با شناختی که طی سالیان آشنایی با او دارم بهتر است فعلا او را به حال خود گذاشت تا با این اتفاق کنار آید. من هم ترجیح دادم تا طی روزهای آینده با وی تماس بگیرم چرا که او فعلا در شرایط روحی نامساعدی قرار داد.

مربی پیشین تیم ملی وزنه برداری خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به رکوردهای وزنه برداران سنگین وزن ، پشتوانه مطمئن و امیدوار کننده ای برای رضا زاده نداریم و باید در انتظار حضور جوانی همانند وی در عرصه وزنه برداری کشورمان باشیم که البته این امر تا حدی دور از ذهن است.

کورش باقری در پایان گفت: در هر حال برای تمامی مسافران المپیکی هم آرزوی موفقیت و پیروزی دارم و امیدوارم در شرایط کنونی که رضازاده ازجمع مدعیان قهرمانی خارج شده نفراتی همچون بیرانوند ، ابراهیمی و شریفی خلع او را با کسب مدال در المپیک پکن کمرنگ تر کنند.