مسابقات کشتی محلی بومی کشور در مازندران برگزار می شود

سید علی اکبر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توجه بیشتر به رشته های ورزشی بومی و اصیل محلی ضروری است زیرا این نوع ورزش در پر کردن اوقات فراغت و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی نقش اساسی دارد.

وی خاطر نشان کرد: باید رشته های ورزشی بومی و پرپیشینه شناسایی و برای احیاء آن برنامه ریزی شود.

به گفته حسینی، کشتی محلی لوچو از رشته های ورزشی جذاب بوده که علاقه مندان بسیاری در منطقه دارد.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی ورزشی ایزدشهر ادامه داد: پهلوانان بسیاری از جمله امیرعباس مرادی گنجی در منطقه وجود دارند که از نظر ورزشی و اخلاق الگو هستند.

وی اضافه کرد: ورزشهای بومی و محلی در افزایش انسجام و اتحاد بین ورزشکاران نقش موثری دارند.

وی یادآور شد: مسابقات کشتی محلی لوچوی قهرمانی مازندران نیز از دهم مرداد ماه و بازوبندی طلای سبز اول بهمن ماه امسال در این استان برگزار می شود.

