۲ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۸:۱۹

پخش مستقيم مسابقات واليبال جام باشگاههاي آسيا از شبكه سوم سيما

مسابقات واليبال قهرماني جام باشگاههاي آسيا كه درتهران برگزار مي شود،ازشبكه سوم سيما بطور مستقيم پخش خواهدشد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" اداره كل روابط عمومي سازمان صدا وسيمااعلام كرد: گروه ورزش شبكه سوم سيما درنظردارد از سري مسابقات واليبال قهرماني باشگاههاي آسيا كه در مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزارخواهد شد، مسابقاتي را به شرح ذيل به صورت زنده پخش نمايد:
جمعه   4/2/83    ايران- قطر           ( ساعت 17)
شنبه    5/2/83    ايران- تايپه          ( ساعت 17)
يكشنبه 6/2/83    قزاقستان- ايران   ( ساعت 15)
يكشنبه 6/2/83    چين- ايران          ( ساعت 17)

