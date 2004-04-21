پخش مستقيم مسابقات واليبال جام باشگاههاي آسيا از شبكه سوم سيما

به گزارش خبرگزاري " مهر" اداره كل روابط عمومي سازمان صدا وسيمااعلام كرد: گروه ورزش شبكه سوم سيما درنظردارد از سري مسابقات واليبال قهرماني باشگاههاي آسيا كه در مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزارخواهد شد، مسابقاتي را به شرح ذيل به صورت زنده پخش نمايد:

جمعه 4/2/83 ايران- قطر ( ساعت 17)

شنبه 5/2/83 ايران- تايپه ( ساعت 17)

يكشنبه 6/2/83 قزاقستان- ايران ( ساعت 15)

يكشنبه 6/2/83 چين- ايران ( ساعت 17)