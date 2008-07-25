عشایر استان کرمان در وضعیت نامناسبی زندگی می کنند

علیرضا زراعتی در گفتگو با مهر اظهار داشت: درآمد عمده عشایر استان کرمان از راه دامداری است اما به دلیل خشکیدگی بسیاری از منابع آبی و کاهش نزولات آسمانی تامین آب مورد نیاز احشام با مشکلات فراونی انجام می شود.

وی تصریح کرد: دامداری عشایر استان کرمان با خسارات گسترده ای مواجه شده است و عشایر نیز برای تامین معاش خود با مشکل مواجه شده اند.

زراعتی افزود: طبق آمار موجود استان کرمان دارای بیشترین عشایر کوچنده کشور است و باید برای حل مشکل این قشر تصمیم گیری مناسبی صورت گیرد.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری کرمان خاطر نشان کرد: طبق سرشماری انجام شده و استخراج ابتدایی آمار 24 هزار خانوار عشایرکوچنده در استان کرمان زندگی می کنند که شامل 61 هزار مرد و 61 هزار نفر زن می شوند.

وی گفت: تجزیه و تحلیل آمار سرشماری عشایر کشور کمک خوبی برای تجزیه و تحلیل سطح زندگی و مشکلات عشایر در جهت برنامه ریزی در جهت خدمات رسانی به این قشر خواهد بود.

زراعتی گفت: برای اولین بار در کشور فیلم مستندی از زندگی عشایر کوچنده در استان کرمان تهیه شده که در حال آماده سازی است.