نتیجه اردوی آمریکا را در مسابقات المپیک ببینید / همه مستحق المپیکی شدن هستیم

صمد نیکخواه بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ملی پوشان بسکتبال تجربه دیدار با گلچینی از بهترین های بسکتبال جهان را داشتند. این تجربه پس از دیدار با تیم هایی از آمریکا که مهد بسکتبال دنیاست، کامل شد.

وی خاطرنشان کرد: تا دو سال پیش فقط آرزو می کردیم روزی برسد که بتوانیم تیم های برتر جهان به خصوص آمریکا را از نزدیک ببینیم اما حالا به جایی رسیده ایم که نه تنها با آنها بازی می کنیم بلکه رقابت پایاپای خود را هم در طول مسابقه حفظ می کنیم.

کاپیتان تیم ملی بسکتبال به دیدارهای انجام شده این تیم در راه اعزام به مسابقات المپیک 2008 چین اشاره و تصریح کرد: ما با انجام تعدادی بازی دوستانه که پس از شرکت در تورنمنت دایموندبال چین به حدود 30 بازی می رسد، خود را به آمادگی قابل قبولی رساندیم در حالیکه سایر تیم های المپیکی به طور معمول در طول سال حداقل 70 بازی در این سطح انجام می دهند.

نیکخواه بهرامی افزود: این نشان می دهد که بسکتبال ایران پتانسیل لازم برای جهانی شدن را دارد. فیزیک بدنی مناسب و هوش بالای بازیکنان در کنار برنامه ریزی مدبرانه مسئولان فدراسیون باعث شد در همین مدت، فاصله خود را با بسکتبال به روز دنیا کمتر کنیم. اگر به همین ترتیب پیش رویم طی سه چهار سال آینده در زمره مدعیان دنیا قرار می گیریم.

مهره تاثیرگذار تیم ملی بسکتبال کشورمان با بیان اینکه سخت ترین کار مربیان این طی ماه های گذشته انتخاب 12 بازیکن نهایی است، تاکید کرد: همه بازیکنانی که در اردوهای تیم ملی شرکت داشتند، حتی 5 نفری که پیش از سفر به کرواسی از ترکیب تیم کنار گذاشته شدند استحقاق پوشیدن پیراهن ویژه المپیک را دارند. به طور حتم حذف تعدادی از افراد برای مشخص شدن ترکیب نهایی تیم ملی به منزله ضعیف بودن آنها نیست. ما همگی و در کنار هم برای آماده شدن تیم ملی تلاش کردیم.