مسابقات تیمی به پایان رسید / مقام پنجم برای پینگ پنگ بازان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته و در ادامه دیدارهای تیمی مرحله مقدماتی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا، تیم جوانان ایران با پیروزی مقابل هنگ کنگ و ماکائو به جمع 8 تیم برتر راه یافت.

تیم تنیس روی میز جوانان ایران که پیش از این دو دیدار با نتیجه 3 بر صفر مقابل سنگاپور الف پیروز شده بود و بازی با چین را هم با نتیجه 3 بر یک واگذار کرده بود، درنخستین دیدار مرحله دوم مجددا به مصاف نمایندگان چین رفت و با نتیجه 3 بر صفر مغلوب شد.

پینگ پنگ بازان جوانان کشورمان در نخستین بازی برای کسب مقام پنجم تا هشتم ابتدا اندونزی را با نتیجه 3 بر یک شکست دادند و سپس با همین نتیجه هندی را از پیش رو برداشتند تا عنوان پنجم مسابقات تیمی را به خود اختصاص دهند.

نوشاد عالمیان، حمیدرضا طاهرخانی، روح الله شیشه گرها و مسعود یعقوبی ترکیب تیم جوانان را تشکیل می دهند.

اما در رده سنی نوجوانان تیم تنیس روی میز ایران که پس از شکست 3 بر صفر مقابل چین و پیروزی 3 بر یک مقابل سنگاپور راهی مرحله حذفی (8 تیم برتر) شده بود، در دیدار با کره جنوبی متحمل شکست شد و از راهیابی به مرحله نیمه نهایی بازماند.

چهار تیم برتر مرحله حذفی نوجوانان برای کسب مقام های اول تا چهارم راهی دور سوم بازی ها شدند اما تیم های بازنده این مرحله و از جمله ایران به طور مشترک به عنوان پنجمی دست یافتند. تیم تنیس روی میز نوجوانان ایران با ترکیب پوریا عمرانی، محمدرضا روئین تن و ملا رجبی در این رقابتها شرکت کرده است.

رقابت های تیمی مسابقات تنیس روی میز نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا شب گذشته با معرفی تیم های برتر به پایان رسید. این رقابت ها از امروز با انجام دیدارهای دونفره دوبل وارد مرحله جدیدی می شود.